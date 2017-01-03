Михаэлю Шумахеру исполнилось 48 лет 3 3.01.2017, 13:15

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Фото: globallookpress.com

За свою карьеру гонщик 7 раз становился чемпионом мира «Формулы-1», дважды вице-чемпионом и трижды бронзовым призером.

3 января исполняется 48 лет легендарному немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру. За свою карьеру Михаэль 7 раз становился чемпионом мира "Формулы-1", дважды вице-чемпионом и трижды бронзовым призером, сообщает pressball.by.

Последнюю свою гонку один из наиболее известных автогонщиков современности провел на "Гран-при Бразилии" в 2012 году. Большую часть своей карьеры выступал за команду "Феррари".

В конце декабря 2013 года на горнолыжном курорте с Шумахером произошел несчастный случай. Споткнувшись о камень, спортсмен ударился головой о другой камень. Впоследствии он был введен в искусственную кому.

На сегодняшний день он выведен из этого состояния. Однако продолжает находиться под наблюдением врачей. Проходит томительный процесс восстановления. Семья гонщика отгородилась от мира на его швейцарской вилле, которую охраняют едва ли не лучше Белого дома или Кремля.