Доллар и евро подорожали на торгах в Минске 3 3.01.2017, 13:30

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2017 год начался с обесценивания белорусского рубля.

На первых в 2017 году торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 января белорусский рубль снизился к доллару и евро, укрепился — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0095 рубля (0,46%) до 2,0545 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0081 рубля (0,41%) и составил 1,9666 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0298 рубля (0,92%) и составил 3,2142 белорусского рубля за 100 российских.