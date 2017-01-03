Жена Александра Глеба: Саша – невероятный отец 1 3.01.2017, 13:45

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Фото: kp.by

В день выписки счастливый отец приготовил жене и дочери необычный сюрприз.

В день выписки возле столичного роддома №6 из земли выросли огромные буквы из нежно-розовых шариков – «САШЕНЬКА». Так звездный папа и самые близкие встречали новорожденную Сашеньку и ее маму Светлану, пишет kp.by.

Напомним, дочка лучшего белорусского футболиста Александра Глеба появилась на свет в 10.30 утра 27 декабря в 6-м минском роддоме, там же 1 октября трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева родила дочь Ксению. Во время родов Александр был рядом с женой и одним из первых взял дочь на руки.

- Саша невероятный отец, вы бы видели, как он смотрит на нашу Сашеньку! Помогает ее купать, баюкает. Когда дочурка плакала, Саша пел ей колыбельную, песню «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», - улыбается Светлана.

Так звездный папа и самые близкие встречали новорожденную Сашеньку и ее маму Светлану.

Фото: семейный архив.

Спортсмен, как и подобает сильному мужчине, свои слабости перед прессой не проявляет, но находится рядом с супругой, улыбается и во всем ее поддерживает.

Александр и Светлана не афишировали, что скоро станут родителями - о беременности супруги лучшего белорусского футболиста знал лишь узкий круг. Звездная семья рассматривала разные варианты родов: одни друзья советовали рожать в комфортном Вильнюсе, другие – в Западной Европе, но после разговора с Натальей Одинцовой - заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи 6-го роддома - все сомнения развеялись. Решили рожать в Беларуси.

- Я стояла на учете в 6-й минской поликлинике, по месту жительства, как обычная женщина, ждала в очередях сколько надо - и час, и полтора. Я очень благодарна нашим врачам: и великолепному акушеру-гинекологу Наталье Одинцовой, и заведующей отделением УЗ-диагностики Наталье Михеевой, и заведующей женской консультацией Елене Кудиной, которая вела беременность, - рассказывает Светлана.

Перед родами будущие родители купили только самое необходимое.

- Кроватку, пеленальный столик, ванночку и немного одежды, - рассказывает Светлана, которую еще во время беременности старшая дочка уговаривала купить то то, то это «для нашей принцессы». – Пока точно знаем, что первое время Сашенька будет жить в нашей с Сашей комнате. Мы решили, что родится, тогда и начнем думать, что ей носить, где учиться и на чем ездить, для нас главное, чтобы дочь выросла хорошим человеком!