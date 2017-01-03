В Витебской области резко выросли налоги для предпринимателей 1 3.01.2017, 13:52

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Ставка единого налога увеличена на 12,6%.

В Витебской области ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые сдают в аренду жилье, с первого января 2017 года выросли на 12,6%. Об изменениях корреспонденту БелТА рассказали в инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области.

Решение об увеличении налога принято областным Советом депутатов 15 декабря прошлого года и вступило в силу с 1 января 2017 года. Предыдущее повышение ставок произошло в регионе в феврале прошлого года.

Как пояснила заместитель начальника отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей инспекции МНС по Витебской области Ольга Ленько, ставки единого налога корректируются ежегодно с учетом доходов ИП и уровнем цен. Специалист также сообщила, что в этом году расширился перечень видов деятельности ИП. В список добавились два пункта: ремонт ручного электрического, пневматического и механизированного инструмента, а также бурение водных скважин, благоустройство и обслуживание ландшафтных территорий, кошение трав и т. д.

Что касается конкретных цифр, то, к примеру, в Витебске за торговлю автомобилями на торговых местах надо будет заплатить Br350 в месяц, за торговлю одеждой из кожи и телевизорами — Br248, за торговлю хлебом, молоком, овощами — Br78. Решение облсовета опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.