Барановичские чиновники оскандалились на поездке в Польшу 7 3.01.2017, 13:59

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Фото: AP

«Слуги народа» решили съездить бесплатно, за счет детей из местной спортивной школы.

В Барановичах и в пабликах в соцсетях обсуждают скандал, связанный со СДЮШОР №4. Спортсмены отправились в Польшу на соревнования по плаванию. Вместе с детьми в автобусе, оплаченном из средств СДЮШОР, за границу поехали руководители организаций, предприниматели и их жены. За дорогу они не заплатили. После поездки некоторые посторонние пассажиры лишились своих должностей.

Intex-press удалось найти двух человек, которые подтвердили, что в Польшу вместе со спортсменами из СДЮШОР №4 ездили барановичские руководители организаций и предприниматели. Один из наших источников участвовал в поездке, другой – знакомый одного из «путешественников». Оба пожелали остаться анонимными, поэтому их имена в статье не называются.

Со слов источника, который был в автобусе, спортсмены СДЮШОР №4 по плаванию 21-22 октября ездили в польский город Бельск-Подляски на международный турнир по плаванию. Автобус для поездки заказала СДЮШОР. Его оплатили за счет внебюджетных средств школы, заработанных на продаже абонементов.

По словам источника, в автобусе были свободные места, поэтому директор СДЮШОР Николай Бобровский позвал в поездку своих друзей и знакомых. При этом деньги за места в автобусе Николай Бобровский с попутчиков брать не стал, потому что автобус был уже оплачен школой. Автобус, по словам источника, был заказан в турфирме «Колумб». Проживание и питание в поездке посторонние пассажиры оплачивали сами.

Кто был в автобусе

Директор турагентства «Колумб» Валерий Булыга, который был среди тех, кто поехал в Польшу со спортсменами, сообщил Intex-press, что его фирма поездку не организовывала. СДЮШОР по плаванию брала автобус в аренду у фирмы «Автоевромеханик».

– Автобус был заказан напрямую у них. Я лично платил за проезд в автобусе, но сколько – не помню. Нам было сказано так: сколько будет человек, столько по факту будет и оплата. Благодаря директору [Бобровскому] на том турнире спортсмены взяли 15 медалей, – сказал Валерий Булыга.

Однако директор турагентства отметил, что не помнит, кто именно его пригласил в поездку.

В фирме «Автоевромеханик» факт аренды автобуса подтвердили, но количество «путешественников» и размер платы за автобус назвать отказались.

По сведениям наших анонимных источников, среди тех, кто поехал в Польшу, был Владимир Пушкин, директор CДЮШОР единоборств и велоспорта, Алла Курильчик, главный бухгалтер отдела образования, спорта и туризма, Тамара Шукало, председатель Барановичской организации профсоюза работников образования и науки. Также в Бельск-Подляски поехали директор «Барановичикоммунтеплосеть» Евгений Матюк со своей женой, председателем Барановичского городского объединения организаций профсоюзов, директор магазина «Стройматериалы» Игорь Березин, а также директор турагентства «Колумб» Валерий Булыга вместе с женой. Также в поездке был и сам Николай Бобровский с женой и ее подругой.

Со слов знакомого одного из «путешественников», руководители организаций и бизнесмены предлагали Бобровскому заплатить за проезд еще до поездки, но тот отказался взять деньги.

Не подтвердили, но и не опровергли

После поездки Николая Бобровского, Владимира Пушкина и Евгения Матюка уволили, а Аллу Курильчик понизили в должности до обычного бухгалтера. В организациях, где они работали, информацию об увольнениях подтвердили, но о причинах, по которым это произошло, говорить отказались.

Как сообщил знакомый одного из «путешественников», прокуратура и КГБ проводят проверки по факту поездки в Польшу. Наш источник, который был в автобусе, рассказал, что его вызывали в ГОВД для дачи показаний. Также оба источника сказали, что руководителей организаций и бизнесменов из автобуса после поездки обязали выплатить деньги за проезд в Польшу и обратно.

В Барановичском ГОВД Intex-press сообщили, что об этой истории слышали, но никаких проверок не проводят. В КГБ в свою очередь нам ответили, что о поездке руководителей организаций и бизнесменов в Польшу не слышали вообще.

В прокуратуре информацию о проверке не подтвердили, но и не опровергли – просто отказались комментировать.

Не имеем отношения

Intex-press попыталась взять комментарии у известных нам участников поездки в Польшу. Тамара Шукало и Евгений Матюк от комментариев отказались. Владимир Пушкин не захотел обсуждать эту тему, но подтвердил, что уволен. Алла Курильчик тоже не захотела ничего говорить, но обмолвилась, что она больше не главный бухгалтер. Комментарии Николая Бобровского, Марины Матюк и Игоря Березина получить не удалось.

Юлия Тарасова, директор СШ №9, на территории которой находится СДЮШОР, отказалась комментировать ситуацию, сказав лишь одну фразу:

– К данному инциденту девятая школа не имеет никакого отношения.

Комментарий в отделе образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома Intex-рress получить не удалось.