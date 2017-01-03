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Профсоюз РЭП борется против декрета о «тунеядцах» даже в праздники

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  • 3.01.2017, 14:09

Накануне Нового года юристы профсоюза направили письма в 123 налоговые инспекции страны.

Как сообщил praca-by.info юрист профсоюза Юрий Беляков, профсоюз решил повторно обратиться в налоговые инспекции, поскольку так и не получил ответ ни на один из поставленных в первом письме вопросов.

Напомним, 2 декабря профсоюз РЭП направил электронное обращение во все 123 городские и районные инспекции по налогам и сборам Беларуси с вопросом об эффективности выполнения декрета «о тунеядцах».

В своем обращении профсоюз просил пояснить, сколько было затрачено ресурсов (финансовых и людских) на выполнение печально известного в народе декрета «о тунеядцах», какое количество денег поступило в бюджет, и сколько белорусов уплатили сбор.

Практически все налоговые, сославшись на секретность информации, отказались ответить на поставленные профсоюзом вопросы. Тем не менее, профсоюз настаивает на законности своих действий и намерен получить информацию, на основании которой можно будет сделать вывод, стоила ли игра свеч.


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