Владелица нового айфона обнаружила у себя номер Адель и других знаменитостей 3.01.2017, 14:19

Специалисты предположили, что это могло стать результатом сбоя iCloud.

Софи Хайфилд купила совершенно новый, в запечатанной коробке iPhone 5s, а спустя месяц обнаружила, что в адресной книге смартфона находятся контакты десятка знаменитостей и еще сотни неизвестных ей людей.

Мобильный оператор Three Mobile не смог объяснить, откуда чужие номера взялись на новом смартфоне. Специалисты предположили, что это могло стать результатом сбоя iCloud.

Софи наткнулась на чужие номера, когда через адресную книгу решила позвонить маме. Она набрала букву «М», а смартфон предложил ей десятки телефонов других мам. При этом чужих номеров в контактной книге не было. «Поначалу я этого не заметила, потому как в адресной книге были только мои контакты. Но когда я решила отправить SMS и ввела букву «А», смартфон предложил мне в качестве адресата Адель».

Кроме этой известной певицы, на телефоне обычной девушки оказались номера олимпийского чемпиона Грегори Разерфорда, комика Дэвида Уильямса, участницы Spice Girls Эммы Ли Бантон, продюсеров и других британских телезвезд. Мобильный оператор заверяет, что телефон абсолютно новый и даже не восстановленный, пишет британская Metro (перевод – onliner.by). Отдельные специалисты уверены, что причина кроется в сбое iCloud, но Apple после месячного расследования отказалась комментировать произошедшее.