Бросить помидором в Лукашенко 3 3.01.2017, 14:31

Что общего в истории с чешским президентом и белорусским диктатором?

Вчера окружной суд в Праге посчитал бросок яйцом в президента Чехии Милоша Земана время митинга административном правонарушением, а не уголовным преступлением, и прекратил рассмотрение уголовного дела.

Подобные инциденты время от времени случаются в политической жизни и других государственных и правительственных руководителей, вспоминает «Радыё Свабода».

В 2008 году иракский журналист бросил двумя ботинками в президента США Джорджа Буша-младшего, который давал пресс-конференцию во время своего визита в Ираке. Буш сумел увернуться от бросков. Нападающего осудили на 3 года лишения свободы, но вышел он на свободу через 9 месяцев.

Для премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в 2009 году подобный инцидент закончился кровавой травмой: во время митинга, на котором премьер раздавал автографы, один из участников бросил в него сувенирным металлическим макетом миланского собора. Бросок повредил премьеру два зуба и сломал нос. Нападавший, который ранее лечился у психиатра, избежал судебного разбирательства и уголовной ответственности.

Случилось подобное и в Беларуси. В «день независимости» 3 июля 2001 года во время эстафеты на центральном проспекте в Минске из толпы полетел помидор в Лукашенко. По горячим следам спецслужбы задержали несколько человек, в том числе и минчанина Сергея Лаптева. Именно он взял на себя ответственность за инцидент, заявив о политических мотивах своего поступка.

«Ни о чем не жалею, потому что моя гражданская позиция осталась неизменной. Конечно, все могло закончиться не так хорошо, как закончилось. Честно скажу: испугался я уже позже, когда прикинул, что, например, на крышах могли быть снайперы. Они, естественно, не видели, что я конкретно бросал - может, гранату - потому могли действовать соответственно. Все это я осмыслил только потом, а до этого никакого страха не было» - сказал Сергей Лаптев журналистам три года назад.

Сергею Лаптеву дали 7 суток административного ареста за хулиганский поступок. Статью «оскорбление президента» не применяли. В связи с праздничным днем «помидорного террориста» сразу амнистировали.