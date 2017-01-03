Deutsche Welle: У Путина закончились пряники для россиян 3.01.2017, 14:50

Год столетия Октябрьской революции может стать катастрофическим для правителя РФ.

2017-й может оказаться либо триумфальным, либо катастрофическим, прогнозирует известный российский журналист Константин Эггерт в специальном комментарии для DW.

Для западного мира 2016-й был годом сенсационной победы Дональда Трампа, трагедии Алеппо и миграционного кризиса в Европе. В отличие от Запада, для России он прошел без особых потрясений.

Стабильность-онлайн

У этой страны уже 17 лет есть свой "Трамп" - умеренный популист, выражающий мнение большинства, которым он сам искусно манипулирует с помощью подконтрольной Кремлю империи СМИ. Она давно решила проблему миграции, открыв границы для миллионов выходцев из Закавказья и Центральной Азии, не предоставив им при этом никакой социальной защиты и заставив таким образом более или менее успешно интегрироваться. И она, Россия, продолжала войну в Сирии, уже второй год не приносящую Кремлю видимых внешне- и внутриполитических рисков.

Несмотря на международные санкции и продолжающийся спад экономики, нынешней власти пока вроде бы нечего опасаться. Она очень осторожна и больше всего боится скандалов, способных "раскачать лодку". Именно поэтому Кремль так внимательно относится к разного рода онлайн-петициям. Когда в стране нет политической конкуренции, но при этом нужно реально знать, что беспокоит граждан, интернет оказывается незаменимым источником информации. Будь то хабаровские живодерки, закрытие школ или даже судьба отдельных политзаключенных вроде Ильдара Дадина - власть старается оперативно реагировать на проблемы, чтобы не допустить их перерастания в неконтролируемые публичные скандалы.

В Кремле уже поняли, что "крымская" эйфория прошла. Общество устало от сильных эмоций и больше всего хочет, чтобы его оставили в покое. Российское руководство приспосабливается к этим новым условиям. Тем более, что пока большая часть граждан, в целом хотя бы на словах, согласна с главными тезисами кремлевской пропаганды - "Крым наш", "Путину нет альтернативы", "Запад - враг". В России сегодня нет запроса на существенные перемены, и это заметно облегчает жизнь администрации Владимира Путина.

Лотерея страха

Впрочем, тревожные моменты тоже есть. Главный из них - у российской власти достаточно кнутов, но практически не осталось пряников. Представителям правящего класса, которые раньше неплохо жили по принципу "безнаказанность в обмен на лояльность", остались борьба за неумолимо усыхающий бюджетный пирог и страх ареста. Задержание теперь уже бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева продемонстрировало: жизнь элиты превратилась в своего рода русскую рулетку, при которой никакая лояльность не страхует от тюрьмы. То, что некоторых представителей элиты вроде Игоря Сечина или семьи Ротенбергов эти новые правила не касаются, лишь усиливает раздражение "несправедливостью".

Однако страх быть посаженным сильнее недовольства.

Народу, который по традиции пока "безмолвствует", власти тоже есть мало что предложить, кроме обещаний, что когда-нибудь жизнь обязательно наладится. То, что государственная пропаганда и представители власти стали все чаще ссылаться на "историческое терпение", присущее русскому народу, означает: других ресурсов поддержания стабильности, кроме этого, почти не осталось. Управление только с помощью страха имеет свои пределы, как и раздача обещаний.

В надежде на "Ялту-2"

Именно поэтому в 2017 году Путин займется прежде всего налаживанием отношений с Вашингтоном и будет всеми силами добиваться снятия санкций, "сдачи" Западом Украины, а если получится, то исполнения своей мечты о "Ялте-2" - новом разделе сфер влияния в Европе и мире.

Вернуть верхушке общества беспрепятственный доступ к зарубежным активам, государственным корпорациям - к дешевым западным кредитам, а народу подарить новый восторг от "победы над Америкой" - вот главная цель Путина перед президентскими выборами 2018 года.

Он будет активно добиваться достижения этой цели в наступающем году. Успех не гарантирован - хотя бы потому, что Москва мало что способна предложить Вашингтону, кроме расплывчатых обещаний "совместно бороться с терроризмом". Да и Конгресс, наряду со спецслужбами и Пентагоном, не склонен идти навстречу России, которую многие в Америке сегодня считают врагом.

Провал попытки договориться с Вашингтоном сделает жизнь Кремля очень сложной. Элиты окончательно убедятся в отсутствии перспектив возвращения к привычной жизни по принципу "заработал в России - потратил на Западе".

Простым гражданам станет постепенно ясно, что холодная война-2 - это на долго, а из осажденной "крепости Россия" никуда не выйти. Наверное, они еще раз смогут в 2018 году "сплотиться вокруг президента, чтобы дать отпор Америке", но раздражение в низах рано или поздно начнет расти. 2017-й, год столетия большевистского переворота, может оказаться решающим для власти. Какой-нибудь новой революции ждать пока не стоит.

Зато стоит помнить, что спокойствие в России всегда обманчиво.