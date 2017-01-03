Белорусска спросила в «Что? Где? Когда?» о предпринимателях, которых можно «доить» 3.01.2017, 14:47

Алеся Артюховская

Навеянный жизнью вопрос от жительницы Витебска принес ей победу в известной игре.

Алеся Артюховская из Витебска выиграла у знатоков в финале российской версии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Ее вопрос прозвучал при счете 2:0 в пользу команды Балаша Касумова и принес первое очко телезрителям, сообщает euroradio.fm.

Игра должна была состояться в ночь на 26 декабря, но из-за траура, объявленного после падения российского Ту-154, ее перенесли на неделю. В итоге финал «Что? Где? Когда?», на который помимо знатоков пригласили и телезрителей, прошел в ночь на 3 января.

Вопрос звучал так:

«Одни видят в нем волка, которого необходимо убить. Другие — корову, которую можно без конца доить. И лишь немногие видят в нем того, кем он является на самом деле: лошадь, которая тащит телегу. О ком так говорил Уинстон Черчилль?»

За минуту знатоки придумали несколько правдоподобных версий. На вопрос отвечал Дмитрий Авдеенко. Он сказал, что речь идет о герое литературного произведения, причем, скорее всего — о главном злодее. Но правильный ответ был — «предприниматель».

Ведущий программы прокомментировал, что этот вопрос, по-видимому, навеян жизнью.

Алеся Артюховская — выпускница Фармацевтического факультета медицинского университета в Витебске. Она рассказала, что у нее с мужем проходит соперничество: у кого больше вопросов возьмут на «Что? Где? Когда?». Пока что девушка выигрывает: у нее взяли один вопрос, а у ее мужа — ни одного.

Игра закончилась драматично: при счете 5:5 знатоки не смогли ответить на достаточно сложный вопрос, и телезрители победили. После игры они разделили между собой призовой фонд игры, который составил около 2,4 млн. российских рублей. На каждого пришлось по 412 тысяч 514 рублей или около 6,7 тысяч долларов.