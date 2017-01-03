В ООН потребовали от белорусских властей ответить за преследование мирных акций 3.01.2017, 14:56

Фото: svaboda.org

Запрос властям был отправлен после жалобы КХП-БНФ на штрафы за акции в Куропатах и Лошице.

Жалоба заместителя председателя КХП-БНФ Юрия Беленького в Комитет по правам человека ООН связана с его преследованием за мемориальные акции в Куропатах и Лошицком яру в 2014 году.

Как напоминает ПЦ "Весна", в вину ему ставилось то, что он не согласовал с милицией меры по обеспечению общественного порядка во время проведению массовых мероприятий - при том, что акции прошли в полном соответствии с разрешением Мингорисполкома и не сопровождались нарушениями общественного порядка.

Суть претензий Юрия Беленького заключается в том, что, во-первых, в пределах трех административных дел он был оштрафован по обвинению в нарушении порядка организации шествий в Куропаты и Лошицкий яр (согласно ч.2. ст 23.34 КоАП РБ), хотя заявителем и организатором акций являлась партия; во-вторых, он принципиально не соглашается с необходимостью оплаты услуг по охране безопасности и медицинской помощи, поскольку, по международным стандартам, обеспечение проведения мирных собраний является обязательством государства.

На этой позиции Беленький настаивал при обжаловании штрафов в белорусских судах разного уровня, ее отстаивает и в обращении в Комитет по правам человека ООН.

Привлечение Юрия Беленького к административной ответственности в определенных случаях правозащитники рассматривают как преследование за реализацию им своего права на мирные собрания и выражение мнений (то есть нарушение статей 19 и 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах) и вместе с тем подчеркивают, что обеспечение общественного порядка во время проведения мирных собраний является исключительной прерогативой органов милиции.

Индивидуальное обращение Юрия Беленького, направленное в Комитет 5 февраля 2016 года, зарегистрировано под номером 2860/2016 и в дальнейшем будет рассмотрено экспертами КПЧ ООН.

На нынешнем этапе, как сообщил Комитет заявителю, копия обращения направлена белорусским властям, которые в течение шести месяцев должна дать Комитету свой ответ по данному вопросу.