Ученые объяснили, почему нельзя садиться на диету сразу после Нового года 3.01.2017, 15:08

Оказывается, диета, начатая сразу после праздничных застолий, не эффективна и вредна.

Американские ученые считают, что такие диеты создают серьезный стресс для организма, но тем не менее не помогают быстро скинуть лишние килограммы. Ученые предостерегают от желания поскорее похудеть после Нового года, не смотря на то, что этого порой очень хочется, информирует supreme2.ru.

Ученые отмечают, что очень многие люди желают похудеть сразу же после Нового года. Это объясняется тем, что за время праздничных застолий можно набрать очень много лишних килограммов. В среднем люди поправляются на 3-5 кг. Это происходит из-за того, что во время праздника едят в основном жирную пищу, при этом запивают алкоголем.

Ситуация усугубляется увеличенными порциями, что приводит не только к появлению лишнего веса, но и к разладам с пищеварительной системой. Если в это время посадить себя еще и на жесткую диету, то организм может не выдержать. Пищеварение может в конец разладится.

Поэтому лучше постепенно менять свой рацион, снижая употребление жирного и добавляя в пищу кисломолочные продукты.