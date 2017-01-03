За счет чего подорожает «коммуналка» в 2017 году 3.01.2017, 15:22

Фото с сайта kp.by

Сколько будет платить среднестатистическая белорусская семья из трех человек?

С Нового года отопление подорожает на 17 %, а цены на воду, канализацию и техобслуживание лифта должны вырасти не более чем в два раза. В среднем жировки потяжелеют на 10 рублей. По новым тарифам заплатим в феврале, пишет издание «Вечерний Гродно».

В деньгах больше всего подорожает отопление. Тариф на тепловую энергию увеличится на 17 % — с 13,3417 до 15,6098 за 1 Гкал (постановление Совмина № 1035 от 16 декабря 2016 года). Если сейчас в среднем за тепло в однокомнатной квартире семья платит 10,67, в двухкомнатной — 13,3417, трехкомнатной — 18,69, четырехкомнатной — 22,68 рубля, то в новом году суммы увеличатся примерно на 2–4 рубля.

На 17 % вырастет цена на газ в отопительный период в квартирах со счетчиками и без них и газовыми котлами.

Основные тарифы на свет, по которым платит большинство жильцов, а также на капремонт, вывоз мусора, уборку и освещение в подъезде не изменятся.

Точные цены на остальные услуги ЖКХ — воду, канализацию, техобслуживание дома и лифта, энергию на движение лифта — утвердит облисполком. В постановлении определены предельные тарифы, выше которых население платить не должно. Так, предельные цены на воду и канализацию выше нынешних почти в два раза, на техобслуживание лифта и энергию для его движения — в 1,7–1,8 раза, а максимальный тариф на техобслуживание дома почти не изменится.

Журналисты решили подсчитать, сколько придется платить за коммунальные услуги семье из трех человек, проживающей в трехкомнатной квартире площадью 68 кв. м и с газовой плитой, если она укладывается в нормы потребления. Для расчета мы взяли утвержденные тарифы с 1 января 2017 года и предельные цены (в рублях).