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Московский фотограф делает фантастические снимки снежинок

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  • 3.01.2017, 15:29
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Фото: Алексей Клятов/businessinsider.com

Из обычного снега получаются великолепные силуэты, которые выглядят «почти нереально».

Россиянин Алексей Клятов — мастер макросъемки снежинок. У него получаются великолепные силуэты, которые выглядят «почти нереально». На его недавние фотографии обратило внимание издание Business Insider (перевод – tut.by).

Алексей живет в Москве и работает в одной из типографий. Съемка снежинок — его хобби, которое появилось несколько лет назад.

Для сверхдетальных фотографий он использует компактную камеру Canon Powershot A650 и внешний объектив Гелиос 44М-5, скрепленные с помощью самодельной макроприставки.

Снимки он делает прямо на улице или на собственном балконе. В качестве фона выступает черная шерстяная ткань или стекло с подсветкой. Для необходимого наклона и перемещения снежинок фотограф использует зубочистку или акварельную кисточку.

«Как и многие люди, увидевшие впервые хорошие снимки снежинок, я подумал о том, что их невозможно снять фотографу-любителю, без опыта и без дорогостоящего микроскопа, — пишет он в своем блоге. — Это абсолютно не так! Теперь я знаю точно, что каждый фотограф с самой простой любительской камерой может получить очень и очень хорошие фотографии снежинок, если посвятит этому занятию достаточно много времени».


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