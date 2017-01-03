«Даже в Бресте удивляются, что вытворяют местные власти в Барановичах» 6 3.01.2017, 15:46

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Григорий Грык (на фото справа) в Барановичском суде

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Областной суд отменил штраф в $500 активисту профсоюза РЭП, но Барановичский суд хочет оштрафовать его повторно.

Пикет в Барановичах Григорий Грык провел еще в сентябре 2016 года, будучи доверенным лицом кандидата в депутаты Николая Черноуса. Согласно Избирательному кодексу доверенные лица могут проводить акции по заявительному принципу. Однако Барановичский суд наказал активиста, да еще дал максимальный штраф – 50 базовых величин.

Брестский областной суд постановление коллег отменил. 30 декабря в Барановичах завершился повторный суд по этому делу. И вновь Григория Грыка признали виновным. Суд решил, что избирательный пикет был его личной инициативой. Активист снова намерен обжаловать решение суда.

– Даже в Бресте удивляются, что вытворяют местные власти в Барановичах, – сказал praca-by.info Григорий Грык. – Я потерял работу, не могу найти новое место, но местным чиновникам, видимо, и этого мало – преследование продолжается.

Добавим, что Григорий Грык регулярно проводит акции в поддержку прав рабочих, в защиту независимости Беларуси и за соблюдение законов страны. Активист отмечает, что будет рад любой поддержке