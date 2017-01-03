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СМИ: Напавший на клуб в Стамбуле приехал с женой из Кыргызстана

  • 3.01.2017, 15:52
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Турецкие СМИ опубликовали снимок паспорта главного подозреваемого в новогоднем теракте.

Подозреваемый в нападении на клуб Reina в Стамбуле приехал в Турцию из Кыргызстана. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает CNN Turk (перевод – meduza.io).

По данным телеканала, мужчина с женой и двумя детьми приехали в страну 20 ноября. Сначала они прибыли в Анкару, а потом в город Конья, где впоследствии задержали жену предполагаемого террориста. В городе семья на три месяца арендовала квартиру.

Жена на допросе в полиции рассказала, что не знала о планах мужа совершить нападение и о его связях с «Исламским государством».

Имя подозреваемого в совершении теракта не сообщается, но власти опубликовали видеозапись, сделанную самим мужчиной, где хорошо видно его лицо.

При этом в эфире турецкого телеканала TRT был показан снимок паспорта, который, как утверждается, принадлежит подозреваемому. Документ выдан на имя Яхъи Машрапова 1988 года рождения. В связи с этим Кыргызстан уже направил в Турцию официальный запрос о личности предполагаемого террориста.

Нападение на клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей. Погибли 39 человек. Нападавшему удалось скрыться. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Полиция Турции задержала 14 человек в связи с нападением на клуб.


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