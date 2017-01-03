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Ученые узнали, как здоровье и долголетие зависят от даты рождения

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  • 3.01.2017, 16:38
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Исследование американских ученых позволило установить интересные закономерности.

Ученые установили, что дата рождения человека влияет на продолжительность его жизни и состояние здоровья, пишет издание gogetnews.info.

Американские ученые решили проверить, каким образом влияет дата рождения человека на его судьбу. Как оказалось, люди, родившиеся осенью, живут дольше, чем те, кто родился весной.

Как рассказали ученые, родившиеся в весенние месяцы люди примерно на 40 процентов реже доживают до глубокой старости, чем рожденные осенью.

А вот люди, чей день рожденья приходится на зиму, более склонны к шизофрении, но реже страдают от аллергии или близорукости, чего нельзя сказать о людях, родившихся летом.

Также было установлено, что успеха в учебе скорее добьются те, кто родились в сентябре и октябре, нежели те, кто в мае и апреле.

По мнению экспертов, дети, родившиеся в конце учебного года, хуже справляются с учебной нагрузкой, нежели их сверстники, которые появились на свет в начале учебного года, то есть в сентябре.

Ученые отмечают, что данное исследование было проведено исключительно для того, чтобы изучить факторы, которые оказывают заметное влияние на жизнь и здоровье человека, а не для того, чтобы иметь возможность предсказывать дату смерти и судьбы.


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