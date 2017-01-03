Трамп пообещал остановить ракетную программу КНДР 1 3.01.2017, 16:45

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ФОТО: AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE

Дональд Трамп также упрекнул Китай в том, что тот получает от США деньги, но отказывается помогать с Северной Кореей.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, и раскритиковал Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР, сообщает ВВС.

В понедельник Трамп опубликовал в своем "Твиттере" сообщение: "Северная Корея только что заявила, что находится на финальной стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не случится!"

Через полчаса он опубликовал другое сообщение, в котором упрекнул Китай за отказ помогать по вопросу Северной Кореи: "Китай получал огромные деньги и богатства от США в абсолютно односторонней торговле, но не будет помогать с Северной Кореей. Чудесно!"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего новогоднего обращения заявил, что Пхеньян намерен укреплять свой военный потенциал, пока власти США не прекратят агрессивную политику в отношении страны.

Ранее эксперты Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи заявили, что КНДР к 2020 году может создать ракеты, способные долетать до территории США.

В марте Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание и запуск ракеты.