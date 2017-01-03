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Минская ГАИ приготовила еще один неприятный сюрприз водителям

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  • 3.01.2017, 17:15
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С Нового года резко подорожала оплата за принудительную эвакуацию авто.

Тарифы на работы по принудительной отбуксировке, а также хранению эвакуированного транспортного средства на охраняемой стоянке изменились в столице, сообщили во вторник в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Забирать эвакуированные машины с начала 2017-го в Минске будет дороже. По данным столичной ГАИ, принудительная эвакуация транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор оценивается в 60 рублей.

За отбуксировку с частичной погрузкой на спецтехнику придется заплатить 50 рублей. За хранение машины на охраняемой автостоянке придется заплатить семь рублей в сутки за первые три дня, четыре — за четыре-девять суток и по три рубля за срок более десяти суток.

За неправильную остановку и стоянки автомашин штраф составляет базовую величину — 23 рубля. За повторное подобное нарушение в течение года автовладельцу придется заплатить штраф в две базовые величины.


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