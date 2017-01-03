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Друзья подстреленного милицией минчанина: Андрей был самый трезвый

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  • 3.01.2017, 17:23
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Близкие пострадавшего в новогоднем инциденте жителя Минска рассказали подробности той ночи.

В новогоднюю ночь в Минске произошел инцидент со стрельбой: в результате конфликта милиционер тяжело ранил жителя столицы. По версии милиции, минчанин Андрей Г. неадекватно отреагировал на просьбу снизить громкость музыки и набросился на правоохранителя, пытаясь отнять пистолет. В результате Андрей Г. получил два пулевых ранения и сейчас находится в реанимации под охраной, его состояние стабильно тяжелое. Сообщается, что милиционер в результате стычки получил травму головы и также находится на лечении. «Еврорадио» связалось с близкими друзьями Андрея. Они утверждают, что шокированы этим происшествием.

«Мы все в шоке. Андрея я с 2004 года знал. Его вывести из себя было нереально. Он всегда спокойный был, всегда. Насколько я знаю, у него не было ни одного привода в милицию. Он никакими единоборствами не занимался. Только в бассейн ходил, потому что у него больная нога и врачи порекомендовали. Когда Андрею пришла повестка на медкомиссию от военкомата, его направили на лечение, не взяли в армию из-за больной ноги... Мы с Андреем в техникуме вместе учились, потом в университете. Я его очень давно знаю», — рассказывает Александр М.

Еще один друг, Денис Г., пришел в гости к Андрею вечером 31 декабря, он согласился рассказать, что происходило в ту ночь, сколько алкоголя выпила их компания и какой была реакция коллег милиционера, который стрелял в Андрея.

— В тот вечер вы вместе встречали Новый год?

— Да, мы были вместе.

— Можете рассказать, как все происходило? Во сколько вы встретились?

— К Андрею мы пришли в 10 часов вечера. Я со своей девушкой пришел. Сели отмечать Новый год. Сами понимаете. Выпивали, закусывали. Около трех часов пошли на елку. В Малиновке. Примерно через полтора часа вернулись назад и снова сели за стол.

— Соседи жаловались на вас?

— Как только сели, кто-то позвонил в дверь. Андрей вышел поговорить, потом вернулся и сказал, что нужно сделать тише, потому что мы мешаем. Музыка звучала из телевизора через колонки. Мы отключили колонки, оставили только звук на телевизоре. Около 25 пунктов уровень громкости был, может, 20.

— Что было дальше?

— Примерно через полчаса я вышел покурить на балкон. Зазвонил домофон. Потом находившиеся в комнате услышали два хлопка. Я вышел и увидел людей в тамбуре. Андрей лежал весь в крови. А милиционер стоял с еще не опущенным пистолетом. Первыми к Андрею вышли девушки. Когда вышел я, через минуту, то вбежали еще милиционеры. Они опустили пистолет первого и забрали его.

— Что говорили эти милиционеры вам? Что они делали?

— Один подошел ко мне и сказал, чтобы я не натворил никаких глупостей. Потому что тот милиционер, который стрелял, и так сядет в тюрьму. У меня и не было мыслей мстить. Я сам был в шоке. Стоял и не мог двинуться. Стрелявший милиционер ушел. И мы остались только с новым милиционером. Мы ничего не делали. Жена Андрея стояла на коленях возле мужа, девушки приносили полотенца. Скорую мы вызвали. Милиционер говорил, что скорая уже едет.

— По версии милиции, ваш друг Андрей сильно избил сотрудника. Тот получил удар ногой, ударился головой о стенку. Как он выглядел? Были следы побоев?

— Знаете, я сейчас, наверное, даже не узнаю его в лицо. Но помню, что форма была на нем аккуратная. Никаких повреждений не было.

— Можете ли вы сказать, сколько ваша компания выпила алкоголя в тот вечер?

— По-моему, мы не выпили даже половины того, что было. 5-6 пол-литровых бутылок водки выпили на восемь человек. И пили с 10 вечера, а все это происходило в половине седьмого. Мы не пьяницы. Понимаете, меня сразу забрали в РОВД, и я им там четко все объяснил, дал показания. А Андрей еще больше меня. Я килограммов 80 вешу, он еще больше. Пили мы только водку. По бокалу шампанского в 12, а потом только водку.

— Вам в участке тест на алкоголь делали?

— Да. Но примерно в 14 часов дня. У меня было около 0,7 промилле.

— Андрей был в таком же состоянии как вы?

— Он был трезвее. Как хозяин он время от времени пропускал рюмки, помогал на кухне. А первого собирался в гости к родителям жены и к своим. Он был трезвее нас. Да и никто сильно пьян не был.

— Вы не знаете, кто мог вызвать милицию?

— Нет. Соседка по тамбуру потом рассказала, что в 5 часов просыпалась покормить ребенка и ей наша музыка не мешала. Андрей — абсолютно спокойный человек. Вы можете всех однокурсников наших расспросить, вам все это подтвердят.

Напомним, в новогоднюю ночь в Минске произошел конфликт между 28-летним парнем и сотрудником милиции. По версии МВД, стрелявший в минчанина милиционер был якобы один и защищался. Однако версия родственников пострадавшего парня кардинально отличается от того, что утверждают милиционеры.


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