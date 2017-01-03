Дмитрий Войтюшкевич: На концерте в Вильнюсе будет много флюидов счастья 3.01.2017, 17:30

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4 марта в литовской столице совместный юбилейный концерт Дмитрия Войтюшкевича и Владимира Некляева.

Белорусы могут получить бесплатные визы при помощи МИД Литвы на совместный концерт певца Дмитрия Войтюшкевича и поэта Владимира Некляева с участием «WZ-Orkiestra» под названием «Наши любимые», напоминает «Белсат».

В программе лучшие композиции 10-летнего плодотворного сотрудничества Войтюшкевича и поэта Владимира Некляева в исполнении автора. Дуэт начинался с работы над альбомом «Танго с розой», изданного в конце 2006 года. В который вошло много прекрасных песен, которые были в других альбомах Войтюшкевича.

— Наш проект перерос в дружбу и постоянный творческий тандем композитора и поэта, что сейчас бывает очень редко. Впервые мы делаем совместную музыкально-поэтическую программу, где будет и лучшее, и новое, и неожиданное, — рассказывает Дмитрий Войтюшкевич. — Мы с Владимиром Прокоповичем будем вместе создавать праздничное настроение по поводу нашего юбилея и приближающегося весеннего женского праздника, который нам обоим очень нравится. А еще именно на те выходные приходится литовский праздник Казюкас. Поэтому будет много флюидов счастья: и на концерте, и вне его пределов.

Бесплатная виза (консульский сбор) со сроком действия с 3 до 5 марта включительно выдается гражданам Беларуси на основе приобретенных в Беларуси билетов на мероприятие. Подать документы на бесплатную визу нужно от 15 января до 15 февраля включительно. Порядок рассмотрения визового ходатайства упрощенный, поэтому справки с места работы/обучения, подтверждения платежеспособности не требуются. Пошаговая инструкция.

Билеты: от 31,5 до 47,5 рублей.

Продажа без комиссии: «Театрально-концертная касса» (Минск, ул. Калинина 5), с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Общая продажа: на сайте и в кассах Kvitki.by.

Площадка: Дом польской культуры — Вильнюс, ул. Наугардуко, 76.

Начало мероприятия: вход с 18.00, начало с 19.00 (время литовское).