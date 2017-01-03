В Германии хотят создать федеральные центры высылки мигрантов 3.01.2017, 17:41

10,946

Речь идет о тех мигрантах, которым отказали в предоставлении убежища в стране.

В Германии следует создать федеральные центры высылки мигрантов, получивших отказ в убежище. Такое мнение высказал министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) в авторской статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung во вторник, 3 декабря, пишет dw.com.

Задача подобных центров будет состоять в том, чтобы снизить нагрузку на федеральные земли.

«В соответствии с законодательством, создание подобных центров возможно уже сейчас. Разместить их можно было бы преимущественно неподалеку от аэропортов», - считает министр.

Он также высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, подчеркнув, что безопасность страны необходимо обеспечивать в первую очередь на надрегиональном уровне.

Глава МВД затронул и проблему защиты от кибератак. По его словам, Берлину не следует исключать сценариев, при которых реакцией на подобные инциденты могут стать «активные ответные меры и контрнападения».

Напомним, в декабре 2016 года в Берлине произошел теракт на рождественской ярмарке. В результате наезда грузовика на толпу людей погибли 12 человек, еще 48 были ранены.