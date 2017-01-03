МИД Польши: «Белсат» не является предметом торга 2 3.01.2017, 17:48

Сокращение финансирования телеканала не связано с политикой.

Вопрос сокращения финансирования телеканала «Белсат» является не политическим, а бюджетным, заявил в интервью «Польскому Радио» заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманский (перевод – «Радыё Рацыя»).

Также он отметил, что Польша заинтересована «открытием Беларуси», поскольку восточная политика Евросоюза «находится в серьезном кризисе».

В ответ на обвинения белорусской оппозиции в том, что ликвидация «Белсата» - это цена за «открытие» Минска на торговлю с Варшавой, Конрад Шиманский сказал: «Это простое совпадение событий, которые на самом деле не имеют между собой ничего общего. Польша действительно заинтересована открытием, как и большинство стран Евросоюза. Теперь надо найти новую формулу сотрудничества со всеми странами, приглашенными в Восточное партнерство, которые до сих пор были в нем почти не задействованы».

«Польша заинтересована, чтобы найти какие-то новые способы взаимодействия с Беларусью, но «Белсат» здесь не является предметом торга», - заверил Конрад Шиманский.