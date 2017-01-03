Виктор Маргелов: Малый бизнес должен объединиться для решения своих проблем 3.01.2017, 17:57

Виктор Маргелов

Минувший год был очень тяжелым для белорусской экономики и бизнеса.

Из-за снижения доходов населения крупные торговые сети были вынуждены умерить темпы экспансии. Тем не менее, за прошедший год в Беларуси было открыто 7 новых магазинов «Корона», 4 магазина MART INN, 3 «Рублевских», несколько «Еврооптов». Малые же торговые сети и магазины шаговой доступности оказались на грани исчезновения.

Об этом «Белорусскому партизану» рассказал председатель Республиканской конфедерации предпринимательства, бизнесмен, владелец нескольких продовольственных магазинов Виктор Маргелов.

«В 2016 году малый бизнес понес тяжелейшие потери. Только в Минске закрылись сотни небольших продуктовых магазинов, а в целом по стране счет идет на тысячи. Причиной тому множество факторов: это и падение потребительского спроса, и рост коммунальных платежей, и повышение арендной платы, и прессинг крупных торговых сетей, далеко не всегда честными способами», - рассказывает предприниматель.

По словам Маргелова, крупные торговые сети захватывают рынок за счет того, что пользуясь своим монопольным положением, все меньше и меньше платят поставщикам и производителям. В результате страдают и производители, и покупатели, и экономика в целом.

«Крупная торговая сеть приходит к предприятию-производителю и говорит: либо дайте нам скидку в 20-30%, либо мы не будем больше с вами сотрудничать и уйдем к другим производителям. И предприятие вынуждено соглашаться на эти условия, хоть это означает резкое падение рентабельности, и как следствие зарплат работников, ведь для него это все же лучше чем потерять половину своей реализации», - рассказывает он.

Полученная же скидка, как правило, до покупателей не доходит, а идет на управленческие и другие расходы.

«То, что в крупных торговых сетях товары дешевле – это по большей части миф. Есть, конечно, эффект масштаба. Грубо говоря, купить фуру мандаринов — это не то же самое, что купить два ящика фруктов и тут есть возможность значительно снизить цену, но тут возникает вопрос качества. Такое количество тяжело хранить и они часто побитые, недозрелые и т.д, а когда покупаешь небольшими партиями качество намного лучше. На большинство же продуктов разницы в цене нет. Это просто маркетинговые технологии – берется 20 наименований товаров, на которые ставится дешевый ценник. Затем эти товары активно рекламируются и людей убеждают, что магазин дешевый. Хотя на самом деле на остальные товары цены порой выше, чем в маленьком магазине», - говорит Маргелов.

В результате, небольшие магазины розничной торговли вскоре могут просто исчезнуть, что обернется большими потерями для экономики.

«Как показывает мировой опыт, как только заканчивается конкуренция между крупными сетями и мелкими магазинами – начинаются большие проблемы. Так, в России торговые сети поставили на грань уничтожения некоторых производителей и, например, в Ростове местные власти говорят, как о важнейшей заслуге то, что они заставили федеральную сеть «Магнит» взять на прилавки хлеб местных хлебзаводов и этим удалось их спасти. Если бы сохранились местные сети этих проблем бы не было в принципе. Поэтому у нас должны быть и крупные магазины, и средние, и мелкие, а их количество должно быть сбалансированно», - считает эксперт.

Выход же из этой непростой ситуации глава Республиканской конфедерации предпринимательства видит в объединении малого бизнеса.

«Малый бизнес должен объединять усилия для решения своих проблем. У нас уже есть такой опыт, когда ряд предприятий объединялись для совместных закупок и он был очень успешным. При этом, нет необходимости объединяться в очень большую сеть – эффекта не хуже, чем у крупных сетей, удается достичь даже небольшим объединением. Это очень непросто т.к. технологии и бизнес процессы в разных магазинах разные, но альтернативы этому нет», - уверен Маргелов.