Жители Латвии требуют вернуть всеобщую воинскую повинность 2 3.01.2017, 18:08

В стране стартовал сбор подписей под соответствующей инициативой.

Петиция опубликована 3 января на интернет-портале общественных инициатив manabalss.lv, сообщает ТАСС.

Согласно местному законодательству, петиция, собравшая подписи не менее 10 тысяч граждан, имеет статус "коллективного заявления" и должна быть рассмотрена сеймом.

"Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, необходимо развивать обороноспособность Латвии. Чтобы укреплять безопасность страны и эффективнее выполнять 3-ю статью Североатлантического договора, каждый латвийский мужчина, достигший 18 лет, должен пройти обязательную военную подготовку, если состояние его здоровья позволяет. А те, чье состояние здоровья не позволяет нести военную службу, должны пройти индивидуальную подготовку, во время которой они получат необходимые для защиты страны специфические знания и навыки", - указывает автор инициативы Раймондс Лейниекс-Пуке.

В петиции также отмечается, что необходимо установить срок, в течение которого каждый мужчина должен пройти обязательную военную службу в армии, например в течение трех лет, чтобы люди могли спланировать это сами.

"Во время обязательной военной службы должна выплачиваться средняя зарплата, которую сейчас получают профессиональные военнослужащие. Кроме того, необходимо найти возможность обеспечить в этот период времени призывников остальными социальными гарантиями. Во время обязательной службы в армии за человеком должно быть сохранено рабочее место и хотя бы какая-то часть зарплаты", - сказано в петиции.

Ранее вернуться к вопросу о введении в Латвии обязательной воинской повинности, что уже сделали соседние Литва и Эстония, призвала спикер парламента Латвии Инара Мурниеце. В свою очередь министр обороны Раймондс Бергманис заявил, что вернуть призыв Латвия не сможет по финансовым соображениям. Против этой инициативы также выступил премьер-министр Марис Кучинскис.

Согласно обнародованным ранее данным социологического опроса, восстановление обязательной воинской повинности поддерживают 47% латвийцев, против выступают - 43%.