закрыть
3 января 2017, вторник, 19:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые нашли источник, из которого «пили Адам и Ева»

  • 3.01.2017, 18:16

Канадские геологи совершили уникальное открытие на глубине 3 км.

В Канаде был обнаружен древнейший источник возрастом 1,5 млрд лет из которого, предположительно, «могли пить воду Адам и Ева».

Об этом сообщает Riafan.ru.

Сообщается, что изначально был открыт источник на глубине около 2,4 км. Но самая глубокая шахта находится еще ниже, примерно на глубине 3 км, что позволило продолжить исследования и сделать новые открытия.

Специальная экспедиция геологов исследовала образование древнейших источников воды. Ученые отмечают, что вода в качестве особого состава частиц за миллиарды лет пережила множество трансформаций.

Целью экспедиции было найти первичный законсервированный водоем, и это ученым удалось. Причем водоем был обнаружен под Торонто. Подземный бассейн имеет кубическую форму и размеры 1,5 на 2 километра. Его возраст оценивается в 1,5 млрд лет. Спектральный и химический анализ воды показал, что в ней содержатся растворенные газы, такие как аргон, гелий, ксенон. Ученые рассчитывают найти в нем также следы древнейших микроорганизмов.


Мнение

Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением Виталий Портников
Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова


Интервью

Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле