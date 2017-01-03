Ученые нашли источник, из которого «пили Адам и Ева» 3.01.2017, 18:16

Канадские геологи совершили уникальное открытие на глубине 3 км.

В Канаде был обнаружен древнейший источник возрастом 1,5 млрд лет из которого, предположительно, «могли пить воду Адам и Ева».

Об этом сообщает Riafan.ru.

Сообщается, что изначально был открыт источник на глубине около 2,4 км. Но самая глубокая шахта находится еще ниже, примерно на глубине 3 км, что позволило продолжить исследования и сделать новые открытия.

Специальная экспедиция геологов исследовала образование древнейших источников воды. Ученые отмечают, что вода в качестве особого состава частиц за миллиарды лет пережила множество трансформаций.

Целью экспедиции было найти первичный законсервированный водоем, и это ученым удалось. Причем водоем был обнаружен под Торонто. Подземный бассейн имеет кубическую форму и размеры 1,5 на 2 километра. Его возраст оценивается в 1,5 млрд лет. Спектральный и химический анализ воды показал, что в ней содержатся растворенные газы, такие как аргон, гелий, ксенон. Ученые рассчитывают найти в нем также следы древнейших микроорганизмов.