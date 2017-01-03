Газовики обложили поборами жителей Брестчины 11 3.01.2017, 18:23

Жителей Кабаков обязали проходить обязательное «обучение» по очищению газовых дымоходов за 18 рублей.

Березовские газовики решили поправить свое финансовое положение через платное добровольно-принудительное обучение потребителей газа на тему того, как контролировать и очищать газовые дымоходы. Тем, кто не получил бумаги о прохождении обучения за 18 рублей, при обращении к газовикам за помощью отключают газ, пока те не оплатят обучение, передает «Радыё Рацыя».

«К 18 рублям добавляется еще 26 за «отключение-подключение», - говорит 81-летняя пенсионерка из деревни Кабаки Мария Скробат.

— Они мне сказали, что обучение здесь у нас, в Кабаках, в клубе, в семь часов вечера. Я хожу с двумя палками, а тем более вечером. Куда я пойду? Если бы я знала, что они дали мне подписаться за то, что они отключают за то, что я не была на обучении, я бы не подписала. А так, я же не знаю, за что я подписалась...

Сотрудник «Березомежрайгаза» считает, что отключать газ в отопительный сезон правильно, если люди не хотят проходить обучения.

— Ей выдали предписание, согласно которому она должна была две недели назад пройти обучение, либо родственники, непосредственно проживающие с абонентом. Они все это проигнорировали. И мы не будем брать на себя ответственность за жизнь других людей.

С этим не согласен общественный активист, местный житель Анатолий Сахаруша. Он считает такой подход обычным мошенничеством, когда главным появляется не обучение, а 18 рублей.