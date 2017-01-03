Трамп и санкции 2 Виталий Портников, newsru.ua

3.01.2017, 18:28

Виталий Портников

Союз президента и конгресса США против Путина возможен все с большей долей вероятности.

Визит в Украину американских конгрессменов, пообещавших не отмену, а усиление санкций против российского режима, приободрил тех, кто опасается первых неуклюжих шагов новой американской администрации на внешнеполитической сцене. Однако стоит ли быть уверенными в том, что позиция нескольких сенаторов станет определяющей для республиканского большинства в сенате и палате представителей? Что возникнет некий, совершенно беспрецедентный блок между республиканцами и демократами в попытке противостоять возможной соглашательской позиции администрации Дональда Трампа?

Если такой союз действительно будет оформлен - не намерениями, а голосованиями - это может стать такой же новостью в американской политической жизни, как избрание главой государства бизнесмена без опыта государственной деятельности и участия в избираемых органах власти. Именно поэтому не стоит с ходу ничего отвергать. Избрание Трампа - чудовищная разбалансировка всей американской системы государственного управления, запрограммированный кризис институций. И никто - в том числе и сам Трамп, и конгрессмены - не знает, как этот кризис будет преодолен.

И самое важное - никто не может определить размеры этого кризиса, так как никто - в том числе и сам Трамп - не знает подлинных намерений американского президента. В том числе и по поводу санкций против России.

Новые санкции, которые введены уходящим президентом Бараком Обамой в связи с вмешательством Москвы в избирательные процессы в Соединенных Штатах, могут беспокоить Трампа не столько из-за стремления улучшить отношения с Путиным, сколько из-за своей собственной легитимности. Если согласиться, что Москва вмешивалась - и успешно - в избирательный процесс - то тогда приходится признать, что американский гражданин голосовал за республиканского кандидата под влиянием российских действий и "разоблачений". Кому это понравится? Только не Трампу! Но когда речь зайдет о других санкциях, связанных с войной против Украины, их отмена уже не может быть связана просто с желанием избавиться от неприятных осложнений в двусторонних отношениях.

Отмена таких санкций - вопрос сделки. Той самой сделки, которую Трамп может намереваться заключить с Путиным и детали которой так часто обсуждают сегодня в мировых СМИ. Но когда говорят о сделке, которую Трамп хочет заключить с российским президентом, никогда не задумываются об ответе на другой вопрос - а Путин хочет заключить сделку с Трампом?

Возможно, с нашей точки зрения - или даже с точки зрения нового американского президента - Путин нуждается в такой сделке для стабилизации ситуации в собственной стране и упрочения авторитета на международной арене. Но сам Путин может воспринимать Трампа как человека, который обязан ему своей победой на выборах. Который должен не сделки заключать, а благодарить. Который не условия должен выдвигать, а делать выгодные предложения. Трамп для Путина - просто первый секретарь Вашингтонского горкома партии. Его партии. И если избранный американский президент этого пока что не понимает - то скоро поймет.

Самый интересный вопрос - что он предпримет, когда столкнется не с собственными представлениями о мире, а с реальностью. Мы обсуждаем возможное противостояние Трампа и возмущенного конгресса. Но союз президента и конгресса против Путина возможен не в меньшей, а то и в большей степени.

Виталий Портников, Newsru.ua