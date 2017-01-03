Минский терапевт: Не дело Минздрава измерять длину медицинского халата 4 3.01.2017, 18:37

В бюджетной медицине есть масса других проблем.

Почему белорусские женщины здоровее мужчин, каким мифам не стоит верить и что терапевт, кандидат медицинских наук Игорь Волынец думает по поводу нового проекта постановления Минздрава о том, как должен выглядеть медработник - в интервью kp.by.

Много лет Игорь Волынец проработал на «скорой», сейчас работает в частном медцентре Минска.

Игорь Петрович знает, что залог долголетия - умеренность во всем.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Игорь Петрович, начнем с того, что недавно появился проект постановления Минздрава о длине халатов, каблуков и ногтей медработников. По большому счету, мне, как пациенту, все равно как выглядит врач, если он помогает. Неужели внешний вид – это сегодня самое наболевшее в нашей медицине?

- Считаю, что не дело Минздрава измерять длину медицинского халата, это вообще вне логики и обсуждения. В медицине есть масса проблем, основная в бюджетной медицине – слабая мотивация медработников к добросовестному труду.

Печально, что пропадает интерес к профессии, старательности нет, многих захлестнул формализм. Отбыл, галочку поставил – домой. Да, отремонтировали поликлиники и больницы, есть оборудование - внешне красиво, но нет стимула.

В советское время врачи тоже мало получали, но тогда стремились стать профессионалами: много читали, развивались, а сейчас у молодых медиков в ходу лозунг: «Как платят – так и работаю».

Лицом отрасли должна стать поликлиника, а у нас это – РНПЦ. Основной врач - это врач общей практики, но и это у нас не так, система распадается: узкие специалисты выхватывают каждый свое, и футболят от одного к другому по кругу.

Про то, что надо менять систему, говорено много, толку мало: вроде стараются, а все одно не то.

«Самое страшное в среднем возрасте - молчаливый убийца»

- Игорь Петрович, мы разговариваем с вами накануне Нового года, народ на праздничном адреналине занят подарками, суетой. После окончания праздничных застолий многие свалятся прямиком к вам в руки: кто со сниженным из-за стрессов иммунитетом, простудами, кто с диагнозами посерьезнее. С чем чаще обращаются после праздников?

- Новый год – это острый стресс для организма, с точки зрения медицины это антифизиологический праздник. Основная проблема – перепивание, в лучшем случае - наутро головная боль, дрожь в теле, общий дискомфорт. Это еще и всплеск травматизма, отравлений, инфарктов миокарда, инсультов, гипертонических кризов, аритмий, воспалений поджелудочной железы и желчного пузыря. Нагрузка для «скорой» резко возрастает.

Кстати, алкогольные отравления актуальны больше для молодежи и людей среднего возраста, которые еще не уяснили, что не должны себе позволять то, что запросто могли в 20. Алкоголь приводит к травмам и переохлаждениям, как следствие – к ОРЗ.

Когда я работал на «скорой», был случай взрыва петарды в руке – кисть буквально разнесло в клочья. Страшно, когда допиваются до состояния комы – был случай, когда мужчина запойно праздновал с 31 декабря по 7 января, допился до белой горячки, был в психозе, искал на теле тараканов, пока его везли в Новинки. Чтобы не довести до такого – не похмеляйтесь, это чревато, лучше - минералка, кефир, различные шипучие напитки. И обязательно выспаться.

- Многие десятилетиями не обращаются к врачам, считая, что «меньше знаешь – лучше спишь, само пройдет». Чем это чревато в запущенных случаях?

- Это вопрос культуры и самоуважения, да и диспансеризацию никто не отменял, я бы рекомендовал ежегодный минимум анализов. Мой одноклассник, например, выкуривал полторы пачки сигарет в день в течение 30 лет, он уже умер от рака легкого.

Мои однокашники по институту, те, кто с тех пор злоупотреблял спиртным, - их тоже уже нет в живых. Женщинам – особенно после 40 лет! – нужно постоянно самостоятельно пальпировать молочные железы: нашли уплотнение – срочно на УЗИ и маммографию.

У мужчин трудно диагностируется рак простаты: увидели кровь в кале – бегом к врачу, чтобы исключить рак простаты и кишечника. Но самое страшное в среднем возрасте – это артериальное давление, молчаливый убийца, которого не сразу заметишь. Молодежь сейчас старается заработать все деньги мира, годами живет в стрессе, итог – гипертонические кризы или инсульты.

Если появилась боль за грудиной – это намек на стенокардию или инфаркт - срочно на ЭКГ. Если были половые контакты – обязательно тест на ВИЧ, болезнь может проявиться в организме в течение 10 лет после заражения. При любых затяжных состояниях – слабость, потеря аппетита, похудение – нужно искать причину, это может быть все что угодно.

- От сердечно-сосудистых проблем умирает половина всех людей, но больше боятся онкологии, перестраховываются, сдают анализы на онкомаркеры.

- Это лишь косвенные признаки, нельзя сказать, что если онкомаркер положительный – то у вас рак конкретного органа. А стресс после такой информации может стать спусковым крючком для начала страшной болезни. Нужно ориентироваться на симптомы неблагополучия.

- Хорошо, и вот приходит к вам 40-летний, который 20 лет «не болел», можно за 10 минут понять, что с ним беда?

- Первое – это давление, если оно повышено – уже есть риск инфаркта и инсульта. Если повышена глюкоза – риск сахарного диабета. Сейчас даже для молодых актуальна проблема ожирения, ожиревший молодой человек предрасположен к гипертонии, диабету, атеросклерозу. Его прогноз жизни уже виден.

- Правда, что если высокое давление – значит, лишний вес и надо срочно худеть?

- Подход в принципе правильный, но в первую очередь высокое давление – это эмоционально-стрессовая патология, лишний вес - лишь отягощающий фактор.

Гипертония – это прежде всего состояние нервной системы и психики, чрезмерные эмоции. Если муж пьет, денег мало, а на работе постоянные склоки – откуда здоровье? Вылезает психосоматика, начинаются нейродермиты, проблемы со щитовидкой. Последние говорят о том, что человек не соблюдает режим труда и отдыха, все время в стрессе. Плюс нехватка йода – и никакая морская капуста вам уже не поможет. Многие вещи нельзя решить таблетками. У белорусов особенное сознание: совет обратиться за помощью к психотерапевту или психиатру пациенты расценивают как оскорбление.

Игорь Волынец с супругой Татьяной.

«Пьющий и курящий человек заведомо наплевал на свое здоровье»

- Когда и из-за чего организм начинает «сыпаться»? Правда, что 40-летние белорусские женщины здоровее мужчин?

- Правда. У мужчин чаще скачет давление, повышен холестерин, лишний вес, они вообще слабее генетически, психологически и физиологически. Кроме мышечной массы. Поэтому с 40 лет у многих начинается спад, закат. В том числе потому, что мужчины больше склонны к вредным привычкам, ведут неупорядоченный образ жизни, не уважают себя и свое здоровье – все это приводит к болезням и ранним смертям. Если женщины любят лечиться, то мужчины беспечны и безразличны к себе. А пьющий и курящий человек заведомо наплевал на свое здоровье своим поведением. У женщин в 40, наоборот, начинается расцвет, они начинают следить за собой с удвоенной силой.

- Вам бы уже ответили: «Ай, хватит нравоучений, может, я и проживу меньше, зато с удовольствием!»

- Эти люди – рабы удовольствия. Раба неспособность отказать себе в сладком, в пище, курении, спиртном удовольствия приведут к быстрому концу. Это основная психологическая проблема белорусов, которая ведет к нездоровью и быстрым смертям. Сохранение здоровья – это прежде всего работа над собой, режим самоограничения удовольствий. Ваш конец приближается к вам с той же скоростью, с какой вы получаете удовольствия.

Важно придерживаться 5-разового питания, утром – больше, чем вечером. Двухразовое питание, когда основной прием пищи вечером, приводит к ожирению. В офисе нужно питаться не раз, а два-три раза. Наши мужчины зачастую стесняются брать ссобойки, ограничиваются перекусами, что неправильно. Офисные работники не соблюдают режим работы на компьютере, это прямой путь к нервно-психическим перегрузкам. Отсутствие отпуска или короткий отпуск в жарких странах зимой – жуткий стресс для организма. Так можно ездить, если ты не очень истощен, пока есть потенциал, но отдыхом это не является. После 40 лет классически здоровых людей – единицы. С появлением УЗИ, КТ, МРТ стало видно то, что раньше принималось за здоровье, потому что было скрыто. Здоровых людей становится все меньше.

- Есть те, кто считает, что здоровье – это в том числе витамины и минералы…

- Уповать на витамины и минералы не стоит, поливитаминные комплексы нужны тем, кто занимается тяжелым физическим трудом. Калий, натрий, хлор – важные элементы, все остальное – кто знает.

- Будете спорить, что магний имеет не только успокоительный эффект, но помогает и в работе сердца?

- Когда я учился в институте, о магнии вообще ничего не говорили, начали лет 10 назад, и я бы не стал делать акцент на какой-то изолированный элемент, будь то магний, марганец, селен или что-то еще. Как вы высчитаете дозу? Передозировка опасна не меньше недостатка. Мое мнение, магний – это очередное модное увлечение. Как раньше увлекались аспирином и витамином С, считалось, что он спасает от ОРЗ. Как увлекались облепиховым и льняным маслом, омега 3, мумие.

Думаю, что мода на магний и селен тоже пройдет, они не дают того результата, на который многие надеются. Не вредный – и слава Богу!

«Чтобы мед помогал, в него надо сильно верить»

- Считаю, что микродозы витаминов и микроэлементов мы должны получать и из пищи. Белорусы во все времена зимой спасались квашеной капустой с морковью. Огурцы и помидоры я сейчас не покупаю, это действительно химия и нитраты. Плюс – «цыбулю». Чеснок - вонючий, на сутки пропитывает все органы, сильнейший раздражитель, он нужен в микродозах, как приправа, никто не доказал, что он чем-то полезен. То же самое и мед. Конечно, за мед будут ратовать пчеловоды, это их хлеб. Но мед – скорее эмоциональный продукт, он был актуален, когда не было сладостей.

Мед – это вчерашний день, чтобы он помогал, надо в него очень сильно верить. Никто научно не доказал, что мед – это лекарство. И мед никогда им не будет, потому что это нестандартизированное вещество. Мед – это приятные, вкусные эмоции.

- Ну, пожалуй, про лимон и спрашивать не буду…

- Есть заблуждение, что при простуде надо пить горячий чай с лимоном. Горячее – обжигает, лимон – раздражает, таким псевдолечением мы только усугубляем состояние.

- Что же может помочь укрепить здоровье, расскажите секрет Игоря Волынца, который и в 60 красив, здоров и молод.

- Умеренность во всем, а не просто «жыць як набяжыць». Умеренность в еде, ориентир – лишний вес, придерживайтесь формулы «рост в сантиметрах минус 100».

Еда должна быть максимально разнообразной, обязательно мясо и творог - мало калорий, много белка и кальция.

С внуком Артёмом. Фото: семейный архив.

Нельзя жить без физкультуры, понемногу, но каждый день. Важен режим сна и отношение к людям: будьте доброжелательны в любой ситуации, если хотите, чтобы не вернулось бумерангом. Зависть, злость, недружелюбие вернутся. Да, возможно, вы не встретите ответную доброжелательность, но конфликтов будет гораздо меньше.

Нормальная обстановка на работе и дома – залог долголетия. И не ждите от людей благодарности, да и вообще ничего не ждите. Учитесь прощать тех, кто пока не научился жить так, как вы.