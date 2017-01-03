Цена на нефть поднялась выше $58 впервые с лета 2015 года 3.01.2017, 18:49

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла во вторник почти на 3% и впервые за полтора года перевалила за $58.

Рост мировых нефтяных котировок в первый рабочий для бирж день после окончания новогодних праздников ускорился на фоне сообщений о начале сокращения объемов нефтедобычи в рамках заключенного в 2016 года соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран, пишет РБК.

На фоне заявления главы национальной нефтяной компании Кувейта Джамаля Джафара, что она уже сократила объем добычи на 130 тыс. барр./сутки, цена барреля Brent на бирже ICE впервые почти за полтора года поднялась выше $58.

На максимуме стоимость барреля достигла во вторник отметки $58,38, что на 2,75% выше уровня закрытия последних торгов 2016 года. В предыдущий раз дороже $58 баррель Brent стоил 16 июля 2015 года.

Ранее аналитики заявляли, что динамика мировых цен на нефть в 2017 году во многом будет определяться исполнением договоренностей о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и не входящими в картель странами. 21–22 января 2017 года вопросы выполнения условий договора планируется обсудить на заседании в Вене.

К 13:00 по белорусскому времени стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $58,1, что на 2,25% выше уровня закрытия предыдущих торгов.