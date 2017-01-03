В СБУ отреагировали на скандальное заявление Ле Пен по Крыму 3.01.2017, 19:10

В связи с этим политику могут запретить въезд в Украину.

В Службе безопасности Украины (СБУ) не исключили, что кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен будет закрыт въезд в Украину.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", — сказал Ткачук.

В то же время руководитель аппарата главы СБУ указал, что решение по данному вопросу зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.

Как передавали РИА Новости, кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что считает оккупацию Крыма Россией законной.