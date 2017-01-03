На «Беларуськалии» погиб еще один рабочий

На «Беларуськалии» погиб еще один рабочий5
- 3.01.2017, 19:31
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ЧП на комбинате произошло в результате обрушения кровли в шахте.
В третьем рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» произошел несчастный случай в шахте. Об этом сообщается в группе «Солигорские автолюбители» в социальной сети «Вконтакте».
На предприятии произошло обрушение кровли, под завалами погиб 51-летний рабочий Штылев Владимир. У погибшего осталось двое маленьких детей.
Как ранее сообщал сайт charter97.org, на «Беларуськалии» в ноябре произошло три ЧП за неделю.