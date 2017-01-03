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В Беларуси вводят налог на грибы и ягоды?

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  • 3.01.2017, 20:10
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В постановлении совмина №927 установлена такса за побочное лесопользование и заготовку ресурсов.

Леса еще покрыты снегом, а слух о платных грибах-ягодах в будущем сезоне разволновал некоторых жителей: «Следующим шагом будет налог на воздух?» В качестве примера в редакцию onliner.by прислали постановление совмина №927, где установлена такса за побочное лесопользование и заготовку ресурсов. Например, 0,01 базовой величины (23 копейки) за килограмм грибов.

Кроме того, в постановлении установлена такса за выпас скота, покос травы, ульи, березовый сок и много другое.

— Но касается это только юридических лиц, — уточнили в Министерстве лесного хозяйства. — Главный документ — Лесной кодекс, выше него нет ничего по силе. Там читаем статью 44:

«1. Граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов, лесной подстилки, опавших листьев, заготовку древесных соков, бересты и веток деревьев, дикорастущих растений и их частей, мха (кроме дикорастущих растений и грибов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь или подпадающих под действие международных договоров Республики Беларусь, а также включенных в перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья, утверждаемый советом министров Республики Беларусь).

Заготовка древесных соков, мха гражданами осуществляется на участках лесного фонда, определяемых для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями (лесничествами).

Размещение ульев и пасек, сенокошение, пастьба скота гражданами на участках лесного фонда осуществляются бесплатно на основании лесного билета».


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