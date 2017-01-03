Эксперты рассказали о простых способах начать здоровый образ жизни в новом году 3.01.2017, 20:24

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Нужно начать с малого и постепенно вводить здоровый образ жизни в свою рутину.

С приходом нового года многие люди дают себе обещания начать новую жизнь и стать лучше, передает The Daily Mail (перевод – nv.ua). Обычно, такие обещания связаны со здоровым образом жизни, включая правильное питание, занятия спортом и саморазвитие. Но, несмотря на желание перемен, многие сталкиваются с неудачами, связанными с неправильным подходом к делу. Одной из наибольших ошибок - кардинальные изменения образа жизни. По словам экспертов, такой резкий старт вызывает стресс, который влечет за собой ухудшение самочувствия.

Для того, чтобы планы увенчались успехом без вреда для здоровья, эксперты Национальных институтов здравоохранения США предлагают начать с малого и постепенно вводить здоровый образ жизни в свою рутину. Тем, кто хочет сделать первые шаги, эксперты предлагают взять во внимание следующие рекомендации:

Если тяжело употреблять свежие овощи - ешьте жареные овощи

На первый взгляд рекомендация может вызвать сомнения, но на деле некоторые овощи при жарке приобретают больше полезных веществ в сравнении с сырыми или вареными овощами. Так, картофель, тыква, помидоры или баклажаны, приготовленные на сковороде, вырабатывают особые вещества, которые усиливают защитные функции организма. Чтобы максимизировать пользу от жарки, рекомендуется готовить на оливковом масле.

Если трудно мотивировать себя на занятия спортом - дайте себе прозвище

Если вы хотите начать бегать - называйте себя бегуном, плавать - пловцом, кататься на велосипеде - велосипедистом. Такое простое упражнение поможет вам оставаться мотивированным и продолжать занятия, поскольку вам подсознательно захочется соответствовать своему же прозвищу.

Если трудно заниматься бегом - больше ходите

Из-за плотного графика, многим сложно выкроить время для регулярных пробежек, поэтому специалисты предлагают начать с ходьбы. Ежедневные пешие прогулки не только благотворно влияют на общее состояние организма, но также помогают сбросить лишние килограммы и поддерживать себя в форме.

Если не получается выработать режим сна - пересмотрите свой распорядок дня

Негативные последствия недостаточного сна известны многим. Они характеризуются постоянным чувством усталости, стрессом, перееданием и многими другими последствиями. Очень часто, вовремя лечь спать не дают домашние обязанности или работа, поэтому специалисты рекомендуют пересмотреть распорядок дня. Упорядочите свои дела и наметьте время окончания рабочего дня, чтобы не перетруждать себя. Тогда останется достаточно времени для отдыха.

Если не получается есть меньше сладкого - найдите то, что делает вас счастливым

Как показывают многочисленные исследования, люди испытывают сильную и регулярную тягу к сладкому при нехватке дофамина - гормона счастья. Поэтому, чтобы уберечь себя от негативного влияния избытка сахара на организм, следует найти увлекательное хобби или любое другое занятие, которое будет приносить удовольствие и счастье. Таким образом, значительно уменьшится желание в употреблении сладостей.