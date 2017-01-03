Литва отказалась выдавать РФ экс-главу антитеррористического центра Грузии 3.01.2017, 20:30

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Генпрокуратура Литвы считает, что просьба о выдаче Зураба Майсурадзе политически мотивирована.

Литовская генеральная прокуратура приняла решение об отказе России в экстрадиции бывшего главы грузинского антитеррористического центра Зураба Майсурадзе, сообщает ria.ru.

«Оценив собранный материал по делу Зураба Майсурадзе, был сделан вывод, что просьба о выдаче лица в связи с уголовным преследованием была предоставлена по политическим мотивам и в связи с осуществляемой внешней политикой России по отношению к Грузии», — говорится в официальном сообщении генпрокуратуры.

В прокуратуре также подчеркнули, что приняли данное решение без рассмотрения доказательств виновности Майсурадзе.