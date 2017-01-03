Как девушка из Жлобина круто изменила свою жизнь 5 3.01.2017, 20:39

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Белоруска с двумя высшими образованиями устроилась уборщицей в клининговую компанию с «перспективой карьерного роста».

Рыжеволосой улыбчивой Полине 27 лет. Еще пять с половиной лет назад она добиралась на рейсовых автобусах до небольшой деревеньки, где отрабатывала распределение в тамошнем колхозе. Сейчас у девушки в подчинении 10 человек, она живет в Минске и обеспечивает себя сама, пишет onliner.by.

В 2011 году после окончания Гомельского государственного технического университета имени Сухого Полина, как и тысячи выпускников по всей стране, уехала поднимать село. Ее отправили работать на одно из сельскохозяйственных предприятий области, или, по-народному, в колхоз.

— Меня сразу взяли главным экономистом, так как у меня было высшее образование. В соседней организации помогли, обучили, — рассказывает Полина. — Но все равно было очень и очень нелегко. Во-первых, деревня находилась в 100 километрах от Жлобина.

Напрямую автобусы туда не ходили вообще. С пересадками на дорогу приходилось тратить по полдня минимум.

Во-вторых, моя работа предполагала не только выполнение функций экономиста, но и дополнительные обязанности после окончания рабочего дня в офисе. Могли отправить дежурить на зерноток, заниматься уборочными работами и так далее. Зачастую нужно было выходить и в единственный выходной — воскресенье. В общем, конечно, не то, о чем мечталось.

Через год такой жизни девушка уговорила руководителя перераспределить ее. Как раз нашлось место экономиста в Гомеле.

«Меня, человека с двумя высшими образованиями, даже в администраторы брать не хотели»

— На работу в Гомеле я пошла ради опыта. Зарплата на тот момент была очень низкой: покупка осенних туфель отнимала треть, — объясняет девушка. — Когда научилась всему, что могла, стала искать работу экономиста в Минске с зарплатой повыше. Навыки к тому времени у меня были неплохие, и в столице мной заинтересовалось несколько организаций.

Полина устроилась на работу в одну из столичных торговых сетей. По ее словам, там были прекрасный коллектив, замечательный начальник, интересная работа, хорошо платили. Но через год работы за компьютером девушка поняла: это не ее.

— Сильно уставали от компьютера глаза, график «5 через 2» не совсем подходил, не хватало разнообразия в работе, коммуникаций, — объясняет Полина.

Энергичная девушка решила попробовать себя в бизнесе. Она работала в сфере услуг в Минске, но оказалось, что на этом этапе у нее банально не хватает опыта.

— Я понимала, что не справляюсь с задачами, которые перед собой ставлю. Осознала, что замахнулась на то, что еще не способна потянуть, — откровенничает девушка.

В сентябре 2015 года она параллельно ищет работу по найму — как раз в разгар кризиса. По воспоминаниям Полины, ситуация на рынке труда была аховая: мест не хватало, вакансий практически не было.

— Это был самый сложный поиск, с которым я сталкивалась. Ведь я не хотела работать экономистом, я хотела сменить сферу деятельности. И с этим возникли проблемы, — говорит девушка.

Хотя я имею два высших образования (во время учебы я смогла получить второй диплом — переводчика английского языка), но меня, человека с двумя дипломами, не брали даже на вакансию администратора в салон красоты. Мотивировали отказ тем, что нужны люди с опытом.

Зато низкооплачиваемых вакансий было хоть отбавляй — от оператора в кол-центре до «оконщика», которые всем так надоели.

Так прошло три месяца — за это время работа на себя полностью сошла на нет. Полина готовилась к закрытию своего дела. Девушка говорит, что на тот момент было жутко сложно: не было ни работы, ни денег.

— Я очень благодарна моим родным и близким за то, что поддерживали меня в то время. Обычно я живу на свои средства, но в те моменты мне действительно нужна была помощь. И я рада, что не осталась наедине со своими трудностями, — говорит Полина.

В конце концов она все же отыскала работу в столице, устроившись администратором в теннисный клуб. Правда, проработала всего три месяца: в связи с сокращением штата новую работницу быстро уволили.

«Руки, спина, тело — первое время болело все»

В феврале 2016 года, спустя две недели после увольнения из теннисного клуба Полина случайно увидела объявление о наборе сотрудников в клининговую компанию.

— В объявлении было сказано, что это стартап и что у лучших сотрудников будет возможность вырасти до менеджеров, — говорит девушка. — Зарплату предлагали в районе 8—9 млн на то время. И у меня в голове что-то щелкнуло: «А схожу!» Тем более что график был уж очень классный: ты мог сам подбирать время работы, сам организовывать свою рабочую неделю. Можно было работать 6 часов, а можно 12. Я пришла на собеседование, и мне очень понравились люди, которые решили организовать этот бизнес.

После небольшой учебы она уже мыла окна по своему первому заказу. Правда, все оказалось не так радужно. Девушка говорит, что после первой уборки тело ломило так, что полдня она просто не могла встать.

— Работа оказалась очень сложной — настолько, что я не могла себе такого и представить. Ведь это не просто помыть пол и пропылесосить, — говорит Полина. — Нужно все сделать очень тщательно. Честно скажу, у себя дома я не убираю настолько тщательно, как приходится здесь. Руки, спина, тело — первое время болело все.

Но я не сдавалась, я человек упрямый: раз пришла, решила попробовать — значит, нужно себя показывать.

И потом очень приятно видеть восхищенные лица и слышать благодарные отзывы в свой адрес. Я проявляла инициативу, организовывала клинеров, когда были совместные заказы. И знаете, руководство это заметило. Отметили, что у меня есть определенные организаторские способности, что у меня хорошо получается не только убирать, но и координировать работу с другими сотрудниками.

Спустя полгода работы Полина подошла к руководству и спросила про обещанную возможность карьерного роста.

— Руководители говорили, что да, компания растет, заказов становится больше, директор один уже не справляется, — вспоминает девушка. — Я сказала о том, что у меня есть интерес поработать на руководящей должности.

И я задала прямой вопрос: могу ли я претендовать на что-то большее? Назавтра меня пригласили в офис и сказали, что директору нужен заместитель.

С августа Полина работает заместителем директора с соответствующей зарплатой. Девушка говорит, что очень любит свою работу, довольна графиком, коллективом и отношением.

— У меня разнообразные функции, поскольку организация небольшая, — в основном они относятся к оперативному управлению компанией, — говорит она. — Директор занимается стратегическим управлением. Сейчас я ни на секунду не жалею, что тогда пошла простой уборщицей. Да и родители, увидев, что мне хорошо, уже приняли мой выбор, хотя поначалу были против такой работы.

«Мы не всегда можем признаться себе, что как работники мы плохи и нужно учиться»

—Исходя из своего опыта, пусть и небольшого, скажу, что никогда ничего не получается просто так. Если человек хочет что-то иметь, он должен вложить свои силы. Возможно, первое время придется выполнять не совсем то, что хочется, или некоторое время поработать за меньшие деньги, чтобы потом добиться успеха.

Я бы посоветовала всем, кто ищет работу, сперва определиться с тем, какая работа нравится и дарит хорошее настроение. Это очень важно. Во вторую очередь надо адекватно оценивать себя и свои силы. Довольно часто люди, которые ищут работу, хотят многого, но взамен не могут дать ничего.

Каждый человек хочет думать, что он много знает и является хорошим специалистом. И никто не хочет признавать, что он плох как работник или чего-то не знает. Я сужу по себе: согласиться с этим ой как трудно.

Но на самом деле мы не всегда соответствуем тому уровню, который требует работодатель, и очень часто мы хотим тех денег, которых не стоим. Поэтому важно подумать: чего не хватает мне как работнику? И дальше уже либо поучиться где-то и освоить новые навыки, либо пойти на компромисс при устройстве на работу, сказав: мол, я согласен на меньшую зарплату, но, когда я научусь, зарплата будет выше. И прописать это в договоре. Старт в любом случае не бывает легким, зато у рискнувших и не побоявшихся работы потом все получается!