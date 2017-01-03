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Велогонщик Илья Кошевой: Из Беларуси в Италию вожу гречку

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  • 3.01.2017, 21:21
Фото с сайта tut.by

Один из ведущих велогонщиков Беларуси рассказал о популярности за рубежом нашей гречневой крупы.

- Италия — вообще знак качества в плане питания. Представьте, все разговоры перед занятием сводятся к меню: чем будешь обедать, а ужинать? А на Рождество что планируешь на стол? Нация едоков! Неспроста апеннинцы, прежде чем отправиться на какой-то старт, спрашивают у бывалых партнеров, насколько вкусно там готовят. А дороги, отели, климат — совершенно не важно. Сам люблю овощи, свежую рыбу. Конечно, надо есть меньше пасты, больше ячменя. Поэтому из Беларуси постоянно вожу гречку, - рассказал Илья Кошевой в интервью «Прессболу».

- Да ну! Там с ней проблемы?

- А то! Моему знакомому диетологу килограмм нашей гречки — лучший подарок. Ребятам как-то привез икру — нос воротят, а вот пакет крупы — гостинец.

- Багаж в обратную сторону?..

- Многое непросто провезти через таможню. Поэтому главным образом сыры, какие-то сладости. А так — все время, когда в Минске, зову друзей на макароны с соусом песто. Готовлю сам, ведь в Европе повара лишь на гонках. Хотя, если выезжаешь, никакой гарантии вкусного меню: в Турции, Японии, Китае, Франции…

- Неужели и у французов?

- Они ничего не умеют делать, кроме багетов и круассанов. Вообще, всюду с итальянцами берем с собой кофе-машину. Кухней уже местной довольствуемся. Правда, в Китай налегке лететь не решились. Взяли десять килограммов пармезана, пять килограммов тунца, литра два оливкового масла. И все употребили!

- Думали, там беда с едой?

- Не думали, а знали! Эти китайцы… Нет чтобы сделать хороший кусок куриного филе — только наггетсы. Вместо простой пасты готовят изысканную, с чесноком, которая совершенно не усваивается. Или в Турции: утром в отелях никогда нет макарон или риса, а необходимы углеводы. Видишь перед гонкой здоровенного Андре Грайпеля: у него на тарелке 20-сантиметровая башня из хлеба для тостов с ветчиной. Не станешь же есть тахини перед тем, как 200 километров преодолевать, верно?


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