Стало известно о возвращении «Адмирала Кузнецова» в Россию 12 3.01.2017, 21:29

Фото: dover marina.com

Уже в этом месяце авианосец может взять курс на Североморск.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», выполняющие боевые задачи в Средиземном море, уже в январе могут взять курс на Североморск - военно-морскую базу Северного флота России. Об этом сообщило во вторник, 3 января, агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

«Ожидается, в январе «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», - рассказал собеседник агентства.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» - крупнейший корабль ВМФ России. Его длина - 306 метров. На судне постоянно возникали технические проблемы. В последний раз оно находилось на ремонте в 2015 году, а по возвращении из Средиземного моря снова уйдет на ремонт с модернизацией. Палубная авиация с этого корабля должна была совершать боевые вылеты с октября 2016 по январь 2017 года.