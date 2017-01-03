Данчик: Беларусь — это моя жизнь 3.01.2017, 21:52

Сегодня известному белорусскому певцу и журналисту исполнилось 59 лет.

Певец и журналист Данчик (настоящее имя - Богдан Андрусишин) родился в США в семье украинца и белоруски, с детства говорил на языках своих родителей, передает «Белсат».

В 1977-м году он записал свой дебютный альбом «Беларусачка» — по сути, первый белорусский диск в США.

Когда вскоре он попадет на концерт «Песняров» — ансамбль гастролировал в Америке — эффект будет сильным и для Данчика, и для Владимира Мулявина.

Данчик учился и прожил большую часть жизни в Нью-Йорке, а в Беларусь впервые посетил в тридцать лет.

В документальном фильме Галины Наумчик он говорит, что понимает, какую роль сыграл в 80-е и 90-е: «Это было важно в те годы возрождения — было ощущение, что что-то изменится, а я давал импульс этому движению и белорусскому сознанию, которое тогда росло: молодой американец, который говорит по-белорусски, который поет по-белорусски — это был курьез».

«Беларусь — это моя жизнь, каждый день я насыщен всем, что там происходит, — признается Данчик. — И сегодня я бы хотел чтобы появился Данчик-2».

Свой последний альбом — «Рождественские песни» — Данчик записывает в 1997-м, после чего заявляет о прекращении музыкальной карьеры.

Сейчас Богдан Андрусишин живет в Праге и работает в белорусской службе радио «Свобода».

Директор радио «Свобода» Александр Лукашук замечает: «Мы работаем вместе с начала 1990-ых — представляете, что такое двадцать лет работать рядом с Моцартом?!».