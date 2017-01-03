Для некоторых белорусов пенсионный возраст может неожиданного повыситься 3.01.2017, 22:14

Чтобы получить право на пенсию, нужно не только достигнуть пенсионного возраста, но еще и успеть оформить ее до очередного повышения.

В Беларуси началось повышение пенсионного возраста, о котором говорили весь прошлый год. В этом году на заслуженный отдых будут уходить женщины, которым исполнится 55 лет и 6 месяцев, и мужчины, которым исполнится 60 лет и 6 месяцев. С 1 января 2018 года эта планка поднимается еще на шесть месяцев - до 56 лет и 61 года соответственно, пишет kp.by.

Повышение будет продолжаться до тех пор, пока женщины не начнут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины - в 63 года.

Получается, что первые пенсионеры в этом году начнут появляться только через полгода. Предположим, мужчине 1 января исполнилось 60 лет. Уйти на пенсию по старым правилам он уже не может, а по новым право на пенсию у него появится только 1 июля - в день, когда ему исполнится 60 лет и 6 месяцев.

Пенсионный возраст может невольно повыситься еще и для тех, кто родился в конце года. По закону, чтобы получить право на пенсию, нужно не только достигнуть действующего пенсионного возраста, но еще и успеть оформить ее до очередного повышения (то есть до конца года). Представим, что мужчине 31 декабря 2016 года исполнилось 60 лет. В прошлом году пенсионный возраст для мужчин как раз был равен 60 годам. Казалось бы, можно смело уходить с работы и получать деньги от государства. Однако за один день оформить все физически невозможно. Значит, заниматься этим мужчина начнет только в 2017 году, когда пенсионный возраст будет равен уже 60 годам и 6 месяцам. То есть ему придется ждать, пока он не достигнет нужного возраста, а именно - 30 июня 2017 года.

В аналогичной ситуации оказались все, кто в прошлом году по каким-то причинам затянул с обращением за пенсией и не успел сделать это до конца года. Теперь этим людям придется ждать, пока им не исполнится нужное количество лет и месяцев. А это может случиться и до 1 июля, они и будут единственными новыми пенсионерами.