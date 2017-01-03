Виктор Шендерович: При Путине эволюция исключена 3.01.2017, 22:22

Люди с образованием, достоинством и европейскими представлениями бегут из РФ.

Система власти в России закупорилась и не может измениться. Такое мнение высказал журналист и писатель Виктор Шендерович в эфире «Дождя», пишет godronua.com.

«Система не видоизменяема. Последние иллюзии были в 2008–2009 году», – рассказал он.

Писатель отметил, что в 2010 году «интеллигентнейшие редактора либеральных СМИ» просили его не говорить ничего про занимавшего должность президента Дмитрия Медведева, и предположил, что теперь этим людям может быть стыдно.

«Сейчас уже все более-менее ясно. Поскольку эволюции не будет, это уже ясно. При президенте Владимире Путине эволюция исключена. Значит, остается два слова – стагнация и социальный взрыв. Я ставлю на стагнацию, если говорить о прогнозе. Не то, что я ее хочу. Стагнация приводит к вымиранию просто. Социальный взрыв – это «арабская весна». То, что происходит в Северной Корее, – это уже даже не стагнация. Это просто вымирание. Уже ничего реформировать нельзя, невозможно, когда счет идет на десятилетия» – пояснил он.

Шендерович добавил, что Россия отличается от Северной Кореи большими размерами и значительными человеческими и природными ресурсами.

«Значит, стагнация будет идти долго. Из России будут естественным образом утекать мозги. Кровотечение это уже идет много лет. Путинская эмиграция уже достигла размеров столетней давности, периода гражданской войны. Люди с образованием, с достоинством, просто не желающие отдавать детей в это вот, чтобы дети учили биографию Путина и это все им объясняли, просто бегут из страны. Из страны будут убегать мозги, утекать достоинство, просто люди с европейскими представлениями», – отметил писатель.

По мнению Шендеровича, потенциальный европейский класс людей в России, которые могли составить средний класс, насчитывает 10–20 млн. человек.

«Они будут постепенно маргинализироваться либо уезжать. Это значит, что мы останемся с потребителями «Боярышника». И там элита какая-то, для которой Россия – это нефтегазовая недвижимость. Которые живут там... А здесь потребители «Боярышника добывают» им нефть. Вот так и будут жить какое-то время», – подытожил он.