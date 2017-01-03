Минское «Динамо» обыграло лидера КХЛ 3.01.2017, 22:29

«Зубры» провели первый матч в 2017 году.

Хоккеисты минского «Динамо» провели первый в Новом году поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В гости к «зубрам» пожаловали лидеры первенства питерские «армейцы», пишут naviny.by.

Минчане смогли одержать викторию — 5:4 (1:0, 4:1, 0:3).

1:0 — Петтерссон (05:24);

2:0 — Палушай (21:56);

3:0 — Петтерссон (25:36-бол.);

4:0 — Степанов (32:26);

5:0 — Дрозд (33:32);

5:1 — Ковальчук (38:35-бол.);

5:2 — Дацюк (43:04);

5:3 — Дадонов (49:32);

5:4 — Яковлев (53:01).

После 43 матчей «Динамо» с 76 очками занимает 5-е место среди 14 команд Западной конференции (21 победа в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, 14 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, разница шайб 122-110).

Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 38 (13+25), Матерухин — 30 (21+9), Клинкхаммер — 30 (16+14), Граньяни — 24 (1+23), Степанов — 22 (12+10), С.Костицын — 21 (4+17), Ковыршин, Павлович — по 15 (7+8), Лисовец — 15 (4+11), Комаров — 10 (6+4), Кулаков — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Лингле — 8 (0+8), Гаврус — 7 (5+2), Шинкевич — 7 (3+4), Стась — 7 (2+5), Амброжейчик — 4 (3+1), Китаров, Устиненко — по 4 (1+3), Дрозд, Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Готовец — 3 (0+3), Петтерссон — 2 (2+0), Коробов, Палушай — по 2 (1+1), Граборенко, Скривенс — по 2 (0+2), Волков, Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).

Следующие два матча чемпионата КХЛ «Динамо» также проведет дома: 5-го — с череповецкой «Северсталью» (Череповец), 7-го — с московским ЦСКА.