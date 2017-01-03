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Глава избиркома Гамбии сбежал из страны после победы оппозиционера

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  • 3.01.2017, 22:45
Яйя Джамме
Фото: Getty Images / AFP

Альё Моммар Ньяи исчез чуть более чем за две недели до инаугурации нового президента страны.

Председатель избирательной комиссии Гамбии Альё Моммар Ньяи, объявивший о победе оппозиционного кандидата на президентских выборах 1 декабря 2016 года, вынужден был бежать из страны после угроз, сообщили агентству Reuters (перевод – currenttime.tv) родственники и коллеги.

Глава избирательной комиссии исчез чуть более чем за две недели до инаугурации нового президента страны Адамы Барроу, никому неизвестно, где он находится.

Ньяи объявил о победе Барроу на следующий день после подведения итогов президентских выборов. Потерпевший поражение Яйя Джамме сначала сказал, что не будет оспаривать победу оппозиционера, но через две недели передумал и заявил, что выборы были сфальсифицированы.

Яйя Джамме возглавляет Гамбию с 1994 года. Он пришел к власти в возрасте 29 лет в результате бескровного переворота. Военная хунта под руководством Джамме отменила конституцию и ввела комендантский час. Два года организаторы переворота правили страной без всяких ограничений. Только под давлением международной общественности Джамме провел выборы и референдум по новой конституции. В 1996 году он официально стал президентом. В 2001 и 2006 годах Джамме также выигрывал выборы.

После объявления Джамме о том, что он не оставит власть, вооруженные силы Экономического сообщества западноафриканских государств были приведены в боевую готовность. Действующий президент Гамбии назвал это решение "объявлением войны".

В минувшие выходные служба государственной безопасности Гамбии закрыла три частные радиостанции, расположенные неподалеку от столицы государства Банджуле.

Яйя Джамме прославился благодаря эксцентричным заявлениям. Например, в 2007 году он заявил, что открыл лекарство от СПИДа: пациенту достаточно три дня втирать специальную мазь, приготовленную из трав. Полный состав лекарства неизвестен, президент сказал, что в него входят листья банана и арахиса. Представителей международных организаций, которые осуждали методику лечения, власти Гамбии выслали из страны.


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