Стали известны простые способы борьбы с вредными привычками 3 3.01.2017, 22:56

Эксперт рассказал о трех простейших тактиках для избавления от вредной привычки.

Плохие привычки есть у каждого. Вы проводите слишком много времени перед телевизором. Бросаете курить уже третий раз за месяц и пятнадцатый понедельник подряд собираетесь пойти в спортзал. Неудачи в борьбе с плохими привычками серьезно влияют на психическое здоровье, пишет сайт veroyatno.com.ua.

Между тем примерно так проводит жизнь огромное количество людей. Теме самоконтроля посвятил свое последнее исследование Габриэл Тош, доктор наук и декан кафедры психологии знаменитого Беркли. Он сумел вывести три простейшие тактики, с помощью которых можно, наконец, избавиться от любой вредной привычки.

Летопись саморазрушения

Человеческий мозг настроен на конкретные мысли. Идея бросить курить когда-нибудь в ближайшее время ему просто не понятна. Зато четкие формулировки начинают внедряться на уровне подсознания, задавая новые ориентиры всему поведенческому паттерну в целом. Эффективнее всего будет начать вести подробный дневник, посвященный той привычке, от которой вы хотите избавиться. Записывайте все: мимолетное искушение, свои чувства, действия и окружающую обстановку.

Отключаем триггеры

Как правило, плохие привычки имеют своего рода спусковые механизмы. К примеру, наиболее распространенным триггером является стрессовая ситуация, из которой мозг пытается выскочить простейшим способом: запустить доведенную до автоматизма программу. Бороться с этим фактором будет сложнее всего. Габриэл Тош предлагает методику превентивной блокировки таких триггеров. Продумывайте четкий план действий для каждой потенциально опасной ситуации. Предстоит сложный разговор о зарплате с начальством? Решите заранее, чем будете заменять успокоительную дозу никотина после него и неукоснительно придерживайтесь плана.

Добавьте проблем

Этот элементарный способ был известен еще нашим родителям. Помните, как вас отучали грызть ногти, намазывая их перцем? Точно так же можно добавить неприятный элемент в любую привычку. Договоритесь платить приятелю каждый раз, когда пропускаете тренировку. Поставьте покаянную заметку о своих проблемах в соцсетях на утро — максимум во второй раз вы сделаете все, чтобы успеть проснуться вовремя и отключить публикацию.