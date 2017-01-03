Минчанин: Руководителей ЖКХ нужно наказать 3 3.01.2017, 23:12

Жители столицы высказались о «реформе» системы ЖКХ.

В интервью телеканалу СТБ председатель Мингорисполкома Андрей Шорец сказал, что главное «достижение», которое он сделал на своем посту, это «реформа» системы ЖКХ. По словам чиновника, в Минске был создан единый справочный центр. Оплату технического обслуживания довели до 92% от себестоимости этой услуги, а стоимость платежей за капремонт снизилась аж на 45%.

Стало ли жителям столицы жить легче от этих «реформ»?

«Никакой разницы», – говорит молодой мужчина в комментарии для «Белсата».

«Как были мусорки, так и есть, как была грязь, так и есть», – говорит женщина.

«Мы сами сделали за свои деньги ремонт в подъезде», – высказывается еще одна женщина.

«Где-то, может, что-то изменилось, но недостатки по уборке есть», – еще одно мнение.

«Руководителей ЖКХ нужно наказать. Воруют деньги, только неизвестно, куда», – говорит мужчина.