Минчанин: Руководителей ЖКХ нужно наказать

Минчанин: Руководителей ЖКХ нужно наказать3
- 3.01.2017, 23:12
Жители столицы высказались о «реформе» системы ЖКХ.
В интервью телеканалу СТБ председатель Мингорисполкома Андрей Шорец сказал, что главное «достижение», которое он сделал на своем посту, это «реформа» системы ЖКХ. По словам чиновника, в Минске был создан единый справочный центр. Оплату технического обслуживания довели до 92% от себестоимости этой услуги, а стоимость платежей за капремонт снизилась аж на 45%.
Стало ли жителям столицы жить легче от этих «реформ»?
«Никакой разницы», – говорит молодой мужчина в комментарии для «Белсата».
«Как были мусорки, так и есть, как была грязь, так и есть», – говорит женщина.
«Мы сами сделали за свои деньги ремонт в подъезде», – высказывается еще одна женщина.
«Где-то, может, что-то изменилось, но недостатки по уборке есть», – еще одно мнение.
«Руководителей ЖКХ нужно наказать. Воруют деньги, только неизвестно, куда», – говорит мужчина.