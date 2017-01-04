«Неизвестно, как наш бизнес переживет эту зиму» 4.01.2017, 7:41

Белорусские власти продолжают повышать налоги для предпринимателей.

К чему это может привести, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал лидер объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.

В начале января в Витебской области местные депутаты решили поднять ставку единого налога для индивидуальных предпринимателей на 15-20% в зависимости от вида деятельности. Ранее такое же решение приняли местные советы в Минске и Гомеле.

Готовы ли белорусские ипэшники еще больше раскошелиться, чтобы заплатить налоги?

– Меня до глубины возмущает неповоротливость этой системы, которая вместо того, чтобы корректировать свои действия в связи с нынешней экономической обстановкой, действует абсолютно непродуманно, нанося только вред для бизнеса, – прокомментировал ситуацию Анатолий Шумченко.

По словам собеседника, сегодня «очевидно, что налоги нужно уменьшать, а не увеличивать», чтобы не потерять рабочие места:

– Это нужно, чтобы люди все-таки выжили в этот кризисный период. В то же время власть ведет себя, как будто никакого кризиса нет. И это больше всего возмущает. Как будто зарплаты у людей не 150-200 долларов, а по 500-700 долларов.

По мнению Анатолия Шумченко, принимая такие решения, депутаты не думают, а просто «движутся по накатанной».

– Они считают, что повысить на 15-20% налог – это немного? Но они же не знают реальной обстановки на местах, где любая копейка повышения налога – это уже болезненно для бизнеса. Я вообще не знаю, как наш бизнес переживет эту зиму. Такого не было никогда. Товар продается за бесценок, а чаще его просто никто не покупает.

Лидер предпринимателей вновь призвал белорусских чиновников всерьез задуматься о положении дел в стране, пока она окончательно не стала банкротом, а также прислушаться к инициативам, которые идут от народа – в том числе и со стороны предпринимателей.