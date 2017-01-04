Аэропорт Калининграда закрыли из-за выкатившегося самолета 4.01.2017, 7:46

Задержан вылет трех самолетов в Москву и Минск, а также прилет лайнеров из Москвы, Минска и Санкт-Петербурга.

Калининградский аэропорт «Храброво» закрыли до 10 часов утра по местному времени из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета.

Как сообщает Главное управление МЧС по Калининградской области, расположенный в Гурьевском районе Калининградской области аэропорт «Храброво» закрыт по техническим причинам до 10:00 по местному времени (11:00 мск).

В областном управлении указали, что закрытие аэропорта связано с тем, что вечером 3 января за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет А320, выполнявший рейс по маршруту Москва – Калининград. Инцидент произошел при посадке лайнера.

В МЧС указали, что на борту лайнера находились 167 пассажиров. В результате ЧП никто из них не пострадал.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление следственного отдела на транспорте Северо-западного следственного управления Следственного комитета России, сообщало о трех пострадавших в результате ЧП в «Храброво». Там также сообщили, что у лайнера было повреждено шасси.

По факту инцидента начата доследственная проверка.

По данным онлайн-табло аэропорта «Храброво», в настоящее время до 10:00 задержан вылет трех самолетов в Москву и Минск, а также прилет лайнеров из Москвы, Минска и Санкт-Петербурга.