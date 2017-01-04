Директор ЦРУ рассказал о посвященном России отчете о кибератаках 4.01.2017, 7:54

Это всесторонний и исчерпывающий отчет об ангажированности России в политический процесс США.

Секретный доклад о кибератаках на политические партии США, подготовленный Центральным разведывательным управлением для президента США Барака Обамы, будет посвящен только России.

Об этом в интервью телеканалу PBS заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, передает РБК.

По его словам, разведывательные данные, которые будут представлены в докладе, соответствуют тому, о чем говорил Обама. Это «всесторонний и исчерпывающий отчет» о том, что произошло во время выборов и о вовлеченности России в политический процесс США.

Как отметил Бреннан, доклад посвящен тому, «что и как делала Россия и как мы об этом узнали».

На вопрос о том, уверены ли в ЦРУ, что только Россия организовывала кибератаки на США, Бреннан отметил, что есть «некоторые страны, которые в цифровом пространстве занимаются сбором и раскрытием информации». Однако, по словам директора ЦРУ, этот доклад посвящен тому, что Россия специально делала в течение выборов в США. Он также отметил, что «президент и остальные» будут решать, как применить этот доклад и какой информацией поделиться с общественностью.