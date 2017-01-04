Гибель рабочего в шахте «Беларуськалия» подтвердилась 11 4.01.2017, 8:26

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Следственный комитет Беларуси подтвердил факт гибели рабочего в шахте ОАО "Беларуськалий".

Ранее очевидцы сообщили в соцсетях, что рабочий погиб под завалом грунта в шахте одного из рудников из-за обрушения кровли. На предприятии не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, отметив, что создана комиссия, которая выясняет причины и подробности произошедшего.

"Рабочий "Беларуськалия" погиб сегодня под завалом в шахте", — сообщили во вторник в СК Беларуси, отметив, что в настоящее время следственно-оперативная группа спустилась в шахту и выясняет все обстоятельства случившегося.