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Стюардессы British Airways объявили забастовку

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  • 4.01.2017, 8:31
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Авиакомпания и сотрудники не пришли к согласию относительно зарплаты.

Профсоюз Unite Union предупредил, что 10 и 11 января на забастовку выйдут 2700 стюардесс и бортпроводников британской авиакомпании British Airways. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В British Airways заявили, что позаботятся о том, чтобы все пассажиры попали в аэропорты по назначению. 

Страйк объявляют из-за тарифного спора, который касается 4500 сотрудников авиакомпании, которые работают в ней с 2010 года. Они заявляют, что работают в худших условиях, чем другие сотрудники. 

Профсоюз обвиняет British Airways в слишком низким зарплатах стюардессам и бортпроводникам, которые вынуждены еще подрабатывать, чтобы прожить. 

В ответ авиакомпания заявляет, что ее последнее предложение по заработной плате отвечает среднему уровню в сфере пассажирских авиаперевозок.


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